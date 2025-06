La madre y abuela de las víctimas mortales de Algemesí fue a avisar a los vecinos

El agresor no estaba en VioGen pero sus conocidos denuncian que maltrataba a su mujer

La abuela y madre de las víctimas de Algemesí escuchó cómo su yerno mataba a su hija. La mujer no pudo sacar al niño de dos años del piso, aunque sí logró pedir ayuda a los vecinos. Él, presuntamente, maltrataba a su pareja, que nunca lo denunció.

El hombre de 34 años que ha asesinado a su mujer y su hijo de dos años en Algemesí, Valencia, ha sido detenido en el lugar de los hechos.

En la vivienda familiar estaba la abuela y madre de las víctimas, una mujer con alzhéimer que ya está recibiendo atención psicosocial por parte del Ayuntamiento.

La abuela escuchó como su yerno ahogaba a su hija. Quiso sacar al niño de la vivienda pero no pudo. Solo logró salir ella y pedir ayuda a los vecinos. Eran las seis de la mañana cuando el 112 ha recibido la alerta.

La víctima no denunció los supuestos malos tratos

A la llegada de la Policía, los agentes se han encontrado con las dos víctimas. Junto con los servicios sanitarios han intentado reanimar sin éxito al niño.

El hombre maltrataba a su pareja habitualmente, según ha podido saber Informativos Telecinco, pero nunca al menor. La mujer no le había denunciado para que no perdiera los papeles. De hecho, la mujer no estaba en VioGen, el sistema de protección a las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior.

El Ayuntamiento de Algemesí ha decretado tres días de luto oficial y un acto de repulsa este jueves.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.