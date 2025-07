Carlos Plá Valencia, 14 JUL 2025 - 16:48h.

Al aumento de bañistas porvocado por las altas temperaturas, se suma la falta del servicio de socorristas en muchas playas durante las primeras semanas de julio

Los socorristas denuncian la falta de protección en las playas catalanas: "Estamos teniendo récord de muertes"

El número de personas ahogadas en las playas de la Comunidad Valenciana no para de aumentar día a día. En las dos primeras semanas del mes de julio ya se han registrado 30 ahogamientos, mientras que en todo el verano del año pasado fueron 70 las víctimas. "El tiempo acompaña, hace mucho calor, la gente se baña con más frecuencia y hay más riesgo", afirma Salvador Perelló, responsable de formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana.

Al aumento de los bañistas, se suma que en estos primeros días de julio muchas playas todavía no cuentan con el servicio de socorrismo. "Hay en municipios que no empieza hasta el 15 de julio y eso no ayuda", asegura Perelló, que explica que "no hay una normativa general para las personas en las playas y cada ayuntamiento decide cuándo y cómo inicia el servicio. Hay municipios que lo ven como una inversión y para otros es un gasto".

Los expertos reclaman políticas de prevención del ahogamiento con campañas de formación e información a la población durante el año. Además, piden una normativa que regule la formación de los socorristas. "Hay algunos que cuentan con un curso de formación de 420 horas y otros tienen un curso online y no han visto una playa", señala Perelló.

Ahogamientos por edades

Los datos registrados en los últimos años revelan que los ahogamientos se producen de forma diferente según la edad de las víctimas. "Los niños suelen ahogarse priscinas privadas no valladas sin vigilancia. Los jóvenes, por su parte, se ahogan más en ríos donde hacen saltos, mientras que las víctimas en las playas suelen ser personas mayores, que suelen ir a tomar el baño a primera hora de la mañana cuando no hay socorristas", explica.

En el caso de los ancianos, se da la circunstancia de que muchos se desmayan en el agua como consecuencia del cambio brusco de temperatura que sufren al entrar al agua después de estar tomando el sol. "Se dan variaciones de 20 grados y eso provoca esas pérdidas de consciencia".

Otra de las circunstancias que está afectando a la seguridad en el mar, es el aumento de la temperatura del agua. "Está provocando lluvias y tormentas como las de septiembre y eso aumenta el riesgo porque hay más gente bañándose en julio", afirma Perelló.

Consejos para evitar ahogamientos

Las corrientes de canal son unas de las principales causas de ahogamientos. "Esta corrientes te llevan mar adentro, pero en lugar de nadar contra la corriente hay que dejarse arrastrar porque no te va a llevar a Ibiza y va a parar antes de las boyas que están a 200 metros de la orilla y suelen acabar de forma circular, dejándote en una zona segura donde rompen las olas", explica Perelló.

En el caso de que tomemos el baño con un menor, lo recomendable es "mantener una distancia de seguridad de un brazo. Los manguitos y flotadores dan falsa sensación de seguridad".

También se recomienda no bañarse solos. "Mejor en pareja porque si pasa algo puede pedir ayuda o socorrernos".

Otro consejo general es acudir a playas durante el horario de servicio de socorrismo. "Los cinco primeros minutos en un ahogamiento son fundamentales", afirma Perelló.