Academias especializadas forman a bartenders en técnicas, acrobacias y laboratorio líquido para responder a una demanda laboral en auge

ValenciaLos nuevos tiempos obligan a reinventarse y a buscar trabajos que hasta hace poco podían parecer poco comunes. En Valencia, el auge de la hostelería y la gran cantidad de bares y locales de ocio han convertido la coctelería en una de esas profesiones en alza. Cada vez más personas ven en este oficio una oportunidad de combinar creatividad, técnica y buenas perspectivas laborales, en un mercado donde la demanda de bartenders cualificados no deja de crecer.

Ahora, un grupo de una decena de alumnos de coctelería aprende las nociones más avanzadas para tratar de refrescar a sus futuros clientes. Lo hacen en un curso de Pro BarTender, en la que ya es su última clase de las 80 horas de formación que han pasado entre copas, hielos y cocteleras, para convertirse en los reyes de la barra. Una profesión con una alta empleabilidad y buenos salarios que atrae tanto a profesionales del sector hostelero como a personas que buscan una salida laboral en un mercado en pleno auge en Valencia.

Para entender bien el porqué de este auge, el director de la Academia Mixologist, Giannicola Sala, explica que cuando llegó a la ciudad en 2016 apenas había locales especializados en cócteles. Hoy, casi una década después, la situación es muy distinta: la mixología se ha consolidado y ofrece salidas laborales inmediatas, con perfiles que encuentran trabajo incluso el mismo día que acaban el curso.

Una formación que mezcla arte y técnica

En esta escuela, situada en La Petxina, los alumnos aprenden desde cero a manejar la barra de un local, dominar el 'speed working', realizar acrobacias con botellas o experimentar con la “cocina líquida” para crear combinados 100 % de autor. Además, cuentan con una bolsa de empleo muy activa y certificaciones reconocidas en más de 150 países.

El trabajo de bartender se suma así a la lista de oficios curiosos que ganan terreno con los cambios de consumo y las nuevas tendencias. Igual que otras profesiones nacidas de nichos muy concretos, esta combina destreza manual, creatividad y trato directo con el cliente, lo que la hace especialmente atractiva para quienes buscan algo diferente a las salidas laborales tradicionales.

Tendencias que marcan el futuro

La coctelería también se abre camino hacia un futuro marcado por la innovación: cócteles clarificados, bebidas sin alcohol, 'food pairing' o incluso barras con huertos propios son algunas de las tendencias que los nuevos bartenders incorporan a su repertorio, en una ciudad que, aunque aún no figura entre las grandes capitales internacionales de la mixología, vive un momento dorado para quienes quieren dedicarse a este arte líquido.

