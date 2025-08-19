En sus primeras cuatro jornadas ha reunido a público de 94 países de los cinco continentes.

Además de los conciertos, la Reggae University conectará con los artistas a través de debates y encuentros

BenicàssimEl festival internacional de reggae Rototom Sunsplash atraviesa ya el ecuador de su 30ª edición con un balance que confirma su proyección global: en sus primeras cuatro jornadas ha reunido a público de 94 países de los cinco continentes. España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Portugal figuran entre los principales lugares de procedencia de los asistentes.

Toda la programación

La programación de este miércoles llega cargada de referentes internacionales y diversidad estilística. El colectivo francés L’Entourloop, con su propuesta de sound system de aire vintage, tomará el Main Stage, que también acogerá la actuación de Ky-Mani Marley, acompañado por Alborosie como invitado especial. Otro de los nombres destacados será Cimarons, banda pionera del reggae europeo, que presentará en primicia su nuevo disco producido por Lone Ark (Roberto Sánchez), uno de los productores españoles más reconocidos en la escena internacional.

El Lion Stage ofrecerá un triplete artístico con el británico Joe Yorke, la banda chilena Movimiento Original, referente en el reggae y el hip hop en español, y el australiano Dub FX, que desplegará su orquesta unipersonal con influencias de dub, drum and bass y electrónica.

Debates y encuentros

Además de los conciertos, la Reggae University conectará con los artistas a través de debates y encuentros. Destaca la charla de Alborosie, que compartirá su experiencia en su gira “African Victory” por Etiopía y Kenia y reflexionará sobre la espiritualidad rastafari. También se celebrará la sesión “Dub en el Siglo XXI” con Rico OBF y Stef OBF, junto a Motherdubber y Esaïa, figuras emergentes del sello francés Dubquake Records.

El foro social del Rototom volverá a ser espacio de conciencia y reflexión con la mesa redonda “Ante el colapso, cuéntame una historia”, organizada junto a Greenpeace. Participarán el periodista Fernando González “Gonzo”, director de Salvados, y la ilustradora Flavita Banana, que dialogarán sobre cómo el periodismo y el arte pueden sensibilizar frente a la crisis climática.

Actividades para toda la familia

La jornada se completa con actividades en distintos espacios: un debate sobre resiliencia campesina y justicia ambiental en Pachamama; catas de variedades hortícolas de la huerta valenciana; talleres de ciencia divulgativa en Discovery Lab; sesiones de beatbox en Teen Yard con Soundb3; y propuestas familiares como la actividad “Danza en Familia” en Magicomundo.

De este modo, el Rototom Sunsplash confirma, en su edición número 30, su vocación de ser mucho más que un festival de música: un crisol de culturas, pensamiento crítico y experiencias colectivas.