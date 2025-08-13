Rianxo mueve los hilos: arranca la décima edición de Titiriberia

Yolanda Menadas 13 AGO 2025 - 00:00h.

Se celebra hasta el 17 de agosto y su programa incluye una treintena de actuaciones

A CoruñaRianxo vuelve a convertirse en el gran escenario donde los hilos invisibles de la imaginación cobran vida. Este martes, 12 de agosto, se ha alzado el telón de Titiriberia, un festival que durante seis días hará que compañías de Navarra, Euskadi, Valencia, Aragón, Galicia y Portugal bailen al compás de la madera, la tela y la fantasía para mostrar lo mejor del arte de las marionetas en la península ibérica en este municipio coruñés.

La jornada inaugural ha comenzado a las 11:00 horas con espectáculos para todos los públicos: Basoa, de la compañía navarra Firulete, y el pasacalle A festa dos títeres, donde el Barriga Verde Xigante de Títeres Alakrán y la compañía Viravolta, junto al grupo Vai de Roda, han llenado las calles de personajes.

Por la tarde, el hilo conductor lleva al Auditorio para la inauguración de la exposición Os monicreques de Kukas. Sus creadores, Marcelino de Santiago, “Kukas”, e Isabel Rey, desplegarán recuerdos de 45 años de trayectoria, abriendo el baúl donde guardan secretos de escenario, dificultades técnicas y anécdotas de su oficio.

La noche traerá la función Esperta o rinoceronte, de Nao Caracola. En ella, Bambú vive apaciblemente, siguiendo las enseñanzas de su abuela: las cosas que de verdad importan no siempre son las que más brillan. Una historia que, como un títere bien manejado, deja en el aire un mensaje que sigue moviéndose incluso cuando se apagan las luces.

Actividades por todos los rincones de Rianxo

Este año, Titiriberia expande sus hilos más allá del centro de Rianxo. O Araño, Asados, Isorna, Taragoña y Leiro se transformarán en escenarios improvisados, junto a enclaves como la playa de Tanxil, para que la magia de los muñecos llegue a todos los rincones.

El Campo de Arriba será de nuevo uno de los puntos clave, con la Feira Vella y sus talleres familiares. Entre las citas destacadas está el Varietés de Barriga Verde, que el jueves 14 reunirá a varios artistas en un espectáculo único.