ValenciaLa España rural sigue luchando contra el despoblamiento que vacía pueblos y amenaza su supervivencia, y Zarra, con apenas 372 habitantes, no es una excepción. En este contexto, el alcalde Raúl Martínez ha subrayado que el reciente nacimiento de dos bebés en la localidad supone “una inyección de energía y esperanza, un motivo para seguir reclamando servicios públicos que acompañen a quienes apuestan por vivir y crecer en nuestro pueblo”.

El pequeño municipio valenciano de Zarra, en el Valle de Ayora, ha recibido una noticia extraordinaria: el nacimiento de dos bebés en apenas dos días, un acontecimiento que el Ayuntamiento ha calificado como una “doble bendición” y un motivo de alegría para el futuro de la localidad. Dafne Livier y Damián nacieron el 2 y el 4 de julio en el hospital de Almansa.

Curiosamente, ambas madres tenían la misma fecha prevista de parto: el 1 de julio. “Se trata de una historia de vida y arraigo que llena de ilusión a todo el pueblo”, destacan fuentes municipales. Los recién nacidos rompieron el silencio de Zarra, donde el llanto de un bebé se escucha entre las montañas del puerto. Además, celebraron su primer mes en plenas Fiestas Patronales, el pasado 10 de agosto.

Historias familiares con raíces diversas

Damián es hijo de Estefanía, gaditana, y Joan, natural de Paterna, quienes ya tienen a Joana, de dos años y medio. La pareja, ambos técnicos agrícolas, regenta en Zarra una ganadería ecológica con más de 450 cabras de raza malagueña, únicas en la Comunitat Valenciana. Su proyecto ha devuelto vida y esencia ganadera al pueblo, apoyados por vecinos que les han vendido terrenos para crecer.

Por su parte, Dafne es hija de Raúl y Lorelei, una pareja mexicana que llegó a Zarra en noviembre de 2023 huyendo de la inseguridad en su país. Con dos hijos mayores, Jaime (10) y Santiago (4), han apostado por la escuela rural del municipio como símbolo de futuro. Raúl trabaja actualmente en el Balneario de Cofrentes mientras tramita la homologación de su título como técnico en farmacia y biología; Lorelei es arquitecta.

Actualmente, Zarra carece de pediatra, y tampoco el municipio vecino de Teresa de Ayora dispone de este servicio. Por ello, el consistorio ha reclamado la presencia de personal sanitario especializado que garantice la atención a los más pequeños.