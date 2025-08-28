Jorge Suárez, alto funcionario de la Generalitat, presentó un escrito pidiendo personarse en el procedimiento y solicitó la suspensión de plazos procesales

ValenciaLa investigación judicial sobre la dana del 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales, se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja desde finales de enero.

Ahora hemos conocido que el 17 de febrero, el subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), Jorge Suárez, presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 9 de València, pese a que este órgano no había tramitado diligencias de la dana. En la petición, sus abogados solicitaban personarse en la causa y pedían la suspensión de todos los plazos procesales hasta tener acceso íntegro al sumario.

El escrito no identificaba a Suárez como alto funcionario, lo que llevó a la magistrada a pensar que era un familiar de una víctima. En una providencia del 24 de febrero, el juzgado le requirió que aportara los datos del fallecido para poder continuar con el trámite.

Tras esa respuesta judicial, no hubo más movimientos por parte de Suárez ni de su defensa, ejercida por Ospina Abogados, un bufete de Madrid que alcanzó notoriedad en el caso de Daniel Sancho. La falta de claridad en la identificación y el contexto de caos inicial con escritos de hasta 20 juzgados distintos provocaron la confusión sobre su papel en la causa.

Una figura clave en la gestión de la emergencia

Jorge Suárez, número cuatro del área de Emergencias, es considerado un funcionario de referencia en la gestión de crisis. Fue señalado por representantes políticos como uno de los técnicos que llevaron la batuta en el Cecopi, el centro de coordinación de la emergencia, durante las horas críticas del 29 de octubre.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, apuntó en su declaración que fue Suárez quien introdujo el protocolo del Es-Alert en la reunión del Cecopi y quien, junto a su equipo, participó en la redacción del mensaje que se envió finalmente a los teléfonos móviles a las 20:11 horas. La jueza considera que aquel aviso fue “tardío y errado en su contenido”.

Declarará en otoño como testigo

Suárez está citado a declarar en calidad de testigo junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, después de que la jueza rechazara varias peticiones de imputación. La comparecencia se prevé para otoño, aunque todavía no tiene fecha fijada.

Con una larga trayectoria en la gestión de emergencias, Suárez ya fue pieza clave en operativos como el desembarco del Aquarius en 2018, además de haber estado al frente durante la pandemia y grandes incendios forestales en la Comunitat Valenciana.