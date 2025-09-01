Carlos Plá Valencia, 01 SEP 2025 - 11:00h.

La niña ha sido entregada a los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana y la madre, de 18 años, está investigada por abandono de menores

A prisión una acusada de abandonar a su hija y dejarla al cargo de "consumidores habituales" de droga en Sevilla

La Guardia Civil, en el marco de la operación Pinax, ha detenido a una mujer de 40 años y a su yerno de 19, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, a la hija de la primera, de 18 años, se le ha imputado un delito de abandono de menores.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en una vivienda de Orihuela Costa (Alicante) se podrían estar llevando a cabo ventas de droga al menudeo. Con el objetivo de esclarecer los hechos y detener a los responsables, el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja puso en marcha la operación Pinax.

En una primera fase de la investigación, los agentes lograron localizar la vivienda, donde residían tres adultos —una abuela, su hija y la pareja de esta—, además de una menor de edad.

A medida que avanzaban las diligencias, se obtuvo información de que el yerno y la abuela se dedicaban a la venta de droga. Mientras el primero la distribuía al menudeo en el municipio, la abuela planeaba trasladar una mayor cantidad a la provincia de Granada, oculta en un carrito de bebé.

La vivienda sin luz ni agua

Tras su regreso, el 29 de julio, los agentes practicaron un registro en la vivienda investigada, donde comprobaron que carecía de suministro de agua y electricidad y que la menor se encontraba en un estado deplorable.

Durante el registro se intervinieron 5,137 kilogramos de hachís, motivo por el que se procedió a la detención de la abuela y del yerno. Asimismo, por la situación de la menor, la madre fue investigada por un presunto delito de abandono de menores.

Los dos detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. En lo relativo a la menor, se dio cuenta al Ayuntamiento de Orihuela Costa, y además se realizó su entrega a los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.