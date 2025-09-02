El máximo responsable autonómico ha dicho las ayudas se cobrarán desde este mismo mes de septiembre

Esta ampliación de las ayudas es fruto de una "autoevaluación profunda y permanente", ha asegurado el jefe del Consell

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de la DANA para familias, autónomos y trabajadores afectados por los ERTE para el que serán destinados 350 millones de euros.

En una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat, Mazón ha explicado que esta ampliación de las ayudas es fruto de una "autoevaluación profunda y permanente" sobre cómo optimizar la respuesta frente a la destrucción de la DANA que asoló Valencia.

El president se ha mostrado crítico con el Gobierno, que según ha dicho "solo ha entregado el 30 % de las ayudas comprometidas", y ha insistido en que "no son los ciudadanos quienes han de pedir ayuda, sino que la administración ya sabe que necesitan ayuda y ha de prestarla".

Las ayudas se cobrarán antes del 15 de octubre

El jefe del Consell se ha mostrado "consciente de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar", a su juicio "de manera inasumible". "Vamos a pasar de 'Si necesitan ayuda, que la pidan' a 'Como sabemos que necesitan ayudas, aquí la tienen", ha resumido.

Así, este nuevo paquete de ayudas será aprobado por el pleno del Gobierno valenciano de este viernes para que puedan empezar a ser cobradas este mismo mes y terminadas de repartir a mitad del próximo mes de octubre.

El importe de las ayudas

En concreto, las familias que han recibido ayudas para bienes de primera necesidad recibirán "otros 3.000 euros adicionales por hogar"; las personas que han solicitado ayudas a vehículos, hasta 2.500 euros; y los autónomos, hasta 3.000 euros. Además, también se van a "reactivar" las ayudas a trabajadores en ERTE, que ahora recibirán otros 360 euros.

Carlos Mazón ha detallado que estas nuevas ayudas se ingresarán "directamente a los afectados que ya cumplen los requisitos". "Se acabó el infierno burocrático y se acabaron las excusas para no pagar", ha justificado.