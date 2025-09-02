El 'Plan València + Segura' ha comenzado el 1 de septiembre con puntos de información en las pedanías afectadas por la DANA y 25 barrios

El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Valencia, enseña a los vecinos qué deberían tener en el kit de emergencias y cómo actuar

ValenciaTener un kit de emergencias para situaciones límite, como por ejemplo la DANA de Valencia de hace 10 meses, salva vidas. Por eso, a través de carpas informativas, el Ayuntamiento de Valencia en colaboración con la Universidad de Valencia enseña a los vecinos lo que deberían tener en su kit, como pilas, medicamentos o linternas. Y más allá de lo material, enseñan a reaccionar ante una emergencia.

El 'Plan València + Segura' ha comenzado el 1 de septiembre con puntos de información en las pedanías afectadas por la riada y 25 barrios del 'cap i casal' como la pedanía de La Torre (Pobles del Sud, donde sus vecinos aún tienen muy presentes los desperfectos que dejó la DANA a su paso.

“Van a llegar a 25 barrios de la ciudad, todas las pedanías de la ciudad. Todas. Las afectadas y las no afectadas”, ha informado María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

Carpas y acciones formativas

El plan cuenta con una red de unas 300 personas que han sido formadas a lo largo de los meses de junio y julio para poder realizar los cursos. Son profesionales de las universidades, policías y personal de la Universitat Popular preparados para "expandir esos conocimientos y esa cultura de la prevención".

La implementación del plan --con una primera fase de información y una segunda fase de formación—ha comenzado con jornadas de información en carpas informativas de prevención junto a vehículos de bomberos donde la población puede obtener más información acerca de las formaciones en sus pedanías.

En estas carpas, además de informar de dónde y cuándo se van a llevar a cabo los cursos específicos de prevención, se dará a la población que se acerque conocimientos básicos y un tríptico informativo con consejos de prevención, así como un pack de bolsas para conformar un kit de emergencia, una de las partes que Caballero ha destacado también como clave dentro de las formaciones.

El calendario de carpas y acciones formativas tendrá una programación escalonada que cubrirá 50 colegios, 65 entidades sociales y vecinales, en 25 barrios y todas las pedanías de València.

Y, además de estas carpas, se realizarán durante septiembre, octubre y noviembre un centenar de acciones formativas en diferentes centros y entidades.

“Una vez esto esté rodado, ya la población tendrá vocación de formación, de estar formada en emergencias”, señala José Manuel Pastor, director de la cátedra Mesval de la Universidad de Valencia.

Las acciones formativas del Plan València + Segura incluyen la difusión del contenido del kit básico de emergencia familiar, que deberá contener, entre otras cosas, medicamentos esenciales, alimentos no perecederos, agua y dispositivos que nos permitan estar en contacto con lo que está pasando.

Además de esto, ofrecerán formación práctica sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia, porque uno de los elementos clave es tener una organización previa que evite bloqueos, que cada miembro de la familia tenga una función centrada en proteger a los más vulnerables y en tener puntos de refugio.