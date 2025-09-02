La asociación Adopta a un Mayor conoció su historia gracias a Manu Reyes, redactor de Noticias Cuatro, y se han volcado en su ayuda

Diez meses después de la DANA, miles de familias siguen sin las ayudas del gobierno y con sus casas destrozadas

El pasado 26 de julio, nuestro compañero Manu Reyes de Noticias Cuatro, se encontró con Vicente rasqueta en mano quitando el barro de las paredes de su casa en Catarroja (Valencia) arrasada por la DANA del 29 de octubre.

A sus 77 años, Vicente llevaba nueve meses, solo, sin ninguna ayuda, tratando de rehabilitar su vivienda. "Es muy duro. Te desaparece todo lo que has luchado por una vida y te has quedado sin nada", explica.

Manu Reyes puso en conocimiento de la asociación Adopta un Mayor la historia de este hombre y tras entrevistarse con él y comprobar su situación de desamparo, han comenzado a rehabilitar su vivienda. "Sorprende que nueve meses después siguiera su casa estando así. Las calles están limpias o relativamente bien, pero detrás de las puertas la historia no está tan bien", cuenta Cristina Fernández, de la asociación Adopta un Mayor.

Cuando entraron en la casa, los baños, la cocina y las habitaciones estaban dañadas. "Estaba todo muy sucio, con fango detrás de las paredes. Además, Vicente se ha involucrado mucho en la rehabilitación", explica uno de los miembros del dispositivo.

En unos días, la casa de Vicente parece otra. Además, de un hogar, este hombre a encontrado una nueva familia. "Hay gente que necesita ayuda y lamentablemente no la tiene", lamenta Vicente.

Ese es el drama detrás de esta historia, porque ¿cuántos "Vicentes" quedan en la zona afectada por la DANA que no han tenido la ayuda ni la suerte necesaria para salir adelante tras las inundaciones?