Los hijos y la entonces esposa del acusado sufrieron un accidente de tráfico por el que que quedaron reconocidos con un grado de minusvalía del 65%

Una familia de Aragón recibe la mayor indemnización por un accidente de tráfico: 3,7 millones

Un hombre de 54 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a cuatro años de cárcel por apropiarse del dinero percibido por sus dos hijos como compensación por la situación de discapacidad en la que quedaron tras sufrir un accidente de tráfico.

El tribunal considera al procesado responsable de un delito continuado de apropiación indebida, sobre el que aplica la agravante de parentesco, por su condición de padre de los perjudicados. No obstante, también aplica la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se produjo el delito hasta la celebración del juicio, el pasado 30 de junio.

En concreto, la sentencia detalla que la entonces esposa del acusado y sus dos hijos sufrieron un accidente de tráfico el 18 de julio de 2006, cuando los dos menores tenían 9 y 7 años, respectivamente.

El hombre emprendió iniciativas empresariales con los fondos de las indemnizaciones

Como consecuencia de las lesiones provocadas por ese siniestro, la mujer y el hijo mayor quedaron reconocidos con un grado de minusvalía del 65 %. A su hija menor, por su parte, se le reconoció una minusvalía del 88 %.

A la postre, la compañía aseguradora que cubrió los daños asignó una compensación de 16.828,34 euros a la mujer, de 700.000 euros al hijo mayor y de 500.000 euros a la hija menor, además de una pensión no contributiva por invalidez.

La resolución judicial precisa que, tras el accidente, el acusado “se ocupó en exclusiva de la administración del patrimonio familiar” y detalla que, a partir de ahí, emprendió varias iniciativas empresariales gracias a los fondos obtenidos de esas indemnizaciones.

"Ánimo de enriquecimiento injusto"

En concreto, en 2009 constituyó una empresa dedicada a la venta de vehículos y un año después, una segunda sociedad similar, a las que transfirió distintas cantidades del dinero procedente de las indemnizaciones. La sentencia concluye que el procesado actuó guiado con el “ánimo de enriquecimiento injusto” para apoderarse de diversas sumas de las compensaciones que él administraba.

Además, se negó "a rendir cuentas de su administración respecto del dinero que habían recibido en concepto de indemnización como consecuencia del accidente" y no presentó "en ningún momento el resultado de las cantidades recibidas, pese a haber sido requerido en numerosas ocasiones” para que lo hiciese, señala.

El tribunal le impone la pena de cuatro años de prisión -además de nueve meses de multa con cuota diaria de 6 euros- por un delito continuado de apropiación indebida. También deberá indemnizar a su hijo en la cantidad de 356.305,32 euros y a su hija en otros 179.433,75 euros. El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) en el plazo de diez días desde su notificación.