La instructora considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años, que había viajado a España en autocaravana

La turista francesa que ha aparecido muerta en una caravana de Alcossebre fue degollada: tenía 63 años y viajaba sola

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia como presunto autor del homicidio de una turista de ese país, perpetrado el 18 de julio del pasado año en Alcossebre, un núcleo de población perteneciente a la localidad castellonense de Alcalà de Xivert.

La magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía, tras la comparecencia del investigado, quien ha sido entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan, en el marco de una operación conjunta con la Guardia Civil.

La instructora considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras agredirla presuntamente en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Riesgo de fuga

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España.

Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.