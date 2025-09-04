Un hombre muere tras ser tiroteado en la calle en Xirivella

La víctima yacía en la calle con la camisa ensangrentada respirando con dificultad y la policía ha confirmado su fallecimiento

ValenciaUn hombre ha sido abatido a tiros en una calle de la localidad valenciana de Xirivella. Los vecinos se han encontrado a la víctima tirada en el suelo en la calle con la camisa ensangrentada respirando con dificultad.

El tiroteo se ha producido sobre las diez de la mañana entre la plaza del Doctor Gerardo Garcés y la calle Antonio Sánchez Moscardó de la localidad valenciana.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente varias patrullas de la Policía Nacional para atender al herido y acordonar la zona. Según, ha confirmado la Policía Nacional el hombre finalmente ha fallecido.

Por el momento, se desconoce la causa de este nuevo tiroteo en la provincia de Valencia, el tercero en poco más de una semana. El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas de este suceso.