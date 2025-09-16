Cuando la alerta sea roja, el Ayuntamiento ordenará "cerrar los colegios siempre" cuando "sea previsible" y se tenga "suficiente antelación" para comunicarlo a los docentes y los padres

El Ayuntamiento de Valencia suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad no universitarios --públicos, privados y concertados-- que estén en zonas inundables y en las inundadas con la DANA del pasado 29 de octubre cuando se decrete alerta naranja para este municipio y siempre que esta se haga con una antelación que permita mantener esos espacios cerrados. Esta medida afecta a 19 centros: siete en las primeras áreas y doce en las segundas.

"Ahí se suspenderán las clases siempre que haya margen de anticipación, para poder anunciarlo tanto a los centros educativos como a los padres", ha señalado este lunes el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, tras la Junta de Protección Civil celebrada en el consistorio para coordinar acciones ante la campaña de lluvias de otoño.

"Se ha tomado hoy la decisión, en aquellos centros escolares no universitarios que se encuentren en zonas inundables o inundadas, de cancelar "automáticamente" la "actividad docente siempre que se tenga una preemergencia, un preaviso", de alerta naranja, ha agregado la edil de Educación, Rocío Gil, que ha estado también en la citada reunión.

Gil ha precisado que si esa alerta llega más tarde, cuando los alumnos ya estén en los centros educativos, se tendrá en consideración esa situación "atendiendo a las recomendaciones de bomberos". "Se valorará si continuar o cancelar las clases, teniendo en cuenta cuestiones como la seguridad y la recogida de los alumnos", ha dicho Caballero.

Este último ha comentado que cuando la alerta por lluvias sea roja, el Ayuntamiento ordenará "cerrar los colegios siempre" cuando "también que sea previsible" y se tenga "suficiente antelación para" suspender "la actividad docente con tiempo para que los padres no lleven a los niños".

Igualmente, ha expuesto que cuando el aviso por lluvias sea amarillo, se avisará a los centros docentes de la situación meteorológica y de las previsión que haya para la ciudad de València.

Comunicación a los centros afectados

La titular de Educación ha destacado que este mismo lunes "se va a comunicar a todos los centros" que están en zonas inundables o inundadas la medida adoptada por el consistorio "para que la puedan trasladar a los padres y madres" y estos sepan cómo se va a actuar en situación de alerta naranja preavisada".

Los centros escolares afectados por la nueva medida ante la alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables según el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana): CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri; CEIP José Senent y Escola Privada de Música Agrupació Musial, en la pedanía de Masaarrojos; IES Isabel de Villena, Centre Estranger Valencia Montessori School y CEIP Vicente Blasco Ibáñez, en València, y Escola Privada de Música El Palmar, en este núcleo de población.

Los 12 centros escolares en los que se adoptará esta decisión en las zonas que han sufrido inundaciones son: centro privado Nuestra Señora del Rosario, CEIP Padre Manjón; centro privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre; centro privado FP CFFolgado y Escola Privada de Música Sedajazz.

A estos se suman el CEIP Forn d'Alcedo, la Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola privada de música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, el CEIP Castellar-Oliveral, el Centro de Educación Especial público Rosa Llácer en esa misma pedanía y también allí el centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes.

Anticipación y prevención

"Esto lo hacemos para anticiparnos y prever", sabiendo que "hay zonas que tienen mayor riesgo que otras y que lo más importante es la seguridad de los valencianos y protegerlos", ha añadido Caballero. "Con este objetivo se ha tomado esta decisión, para afrontar el curso esperando tener el menor riesgo posible, pero para estar preparados", ha insistido.

El responsable de Protección Civil ha resaltado que la reunión de este lunes ha ampliado las directrices de la Generalitat respecto a los centros escolares en caso de lluvia. Así, ha precisado que la administración autonómica había establecido que con aviso naranja se debe suspender la actividad educativa regalada y no reglada en las zonas inundables y ha detallado que València ha considerado también suspenderlas en las pedanías afectadas por la dana.

En el resto de colegios del término municipal se atenderá a las situaciones meteorológicas concretas que haya ante una situación de preemergencia.

Repaso de servicios

En la Junta de Protección Civil se han repasado los servicios implicados en las emergencias municipales --Bomberos, Policía, Protección Civil, Ciclo Integral del Agua, Parques y Jardines y Educación-- con vistas a la llegada del otoño.

Juan Carlos Caballero ha apelado a la concienciación y la formación de la ciudadanía y ha hablado del programa municipal de formación València + Segura, dirigido a "formarse y conocer los diferente niveles de alertas y preemergencias para la autoprotección". Este mes concluirá la formación prevista en las pedanías para dar paso a la programada en colegios, centros de mayores y entidades que se hayan inscrito en la página web València más Segura.

Asimismo, el Servicio de Educación ha impulsado iniciativas como el cruce del listado de centros educativos con el Servicio de Bomberos para configurar el mapeo de espacios escolares en la ciudad. Se ha conformado una base de datos con teléfonos y correos de todos los centros educativos públicos, concertados y privados; de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller.

Mensajes de alerta y servicios sonoros

A estas iniciativas se suman los mensajes de alerta que se están preparando, diferenciados para cada tipo de centro, según el nivel de emergencia que se decrete y atendiendo a la clasificación establecida por el servicio de Bomberos.

"Nuestro objetivo es automatizar y sistematizar las comunicaciones con los centros para actuar con la mayor rapidez y diligencia posible ante situaciones de emergencias y siempre previa comunicación del equipo de Bomberos", ha aseverado Rocío Gil.

Caballero ha añadido que atendiendo a lo anunciado por la alcaldesa, María José Catalá en el Debate sobre el estado de la ciudad, en los próximos días se habilitará una torre de alertas sonoras en la pedanía de La Torre como un proyecto piloto a incorporar al catálogo de medidas preventivas y de avisos a la población que se suman a los ya existentes".

"Pensamos que puede ser un elemento muy importante para la protección ante cualquier tipo de riesgo y prevemos ampliarlo a otros puntos", ha afirmado el edil, que ha resaltado también la decisión de elaborar "mapas de peligrosidad".