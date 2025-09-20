Carlos Plá Valencia, 20 SEP 2025 - 12:01h.

Empezaron a salir a correr cuatro amigos y en un año ya son más de 200 runners que disfrutan del deporte y mucho más en las calles y los bares de Valencia

Allá por donde pasan llaman la atención. Un grupo de unas 200 personas corriendo al ritmo de la música recorre las calles de Valencia. Cargado con el altavoz a la espalda, está Darío, un joven publicista argentino, que formó este club social de running hace poco más de un año. "Empezamos tres amigos y yo y ahora somos unos 200 fijos, pero a veces llegamos a 300", cuenta.

La idea la trajo de Estados Unidos, donde trabajó y conoció el concepto del run club, correr y también socializar. Para ello, se reúnen cada martes a las 20 horas. "Solemos quedar en un bar o un restaurante, desde ahí salimos a correr unos kilómetros y luego volvemos al mismo sitio, tomamos unas cervezas, cenamos y hablamos. Es muy divertido", asegura Darío.

En el grupo predominan los treinteañeros, aunque hay gente de todas las edades, condiciones o países. "Se ha hecho muy popular en poco tiempo. La gente nos ve por la calle y quiere unirse. También el boca a boca a hecho mucho por nuestro crecimiento".

El club nació para salir a correr y conocer personas vinculadas al running. "Mi intención era conocer gente para salir a correr y de ahí he hecho grandes amistades, mis mejores amigos los he conocido aquí".

Pero la propia evolución del club, lo ha convertido en un lugar perfecto para ligar fuera de las aplicaciones de citas o las discotecas. "Correr y ligar está de moda y en Frolik ya se han formado parejas. Algunas ya llevan varios meses juntos y te imaginas que se casan, tienen hijos y forman una familia, es muy loco", señala entre risas.

Las ventajas del deporte como terapia para personas con problemas de salud mental está más que probada y en este club hay miembros a los que correr en grupo les ha cambiado la vida. "Hay gente que llega con depresión y con problemas en su vida, que me han confesado que les ha servido para cambiar el chip y mejorar".

Su popularidad no deja de crecer y en redes sociales ya cuentan con miles de seguidores. "Nos contactan personas de fuera de Valencia que quieren venir a correr con nosotros cuando vengan a la ciudad. Se está convirtiendo en una de esas cosas qué hacer cuando vienes a Valencia".

El próximo 23 de septiembre van a celebrar su éxito con una gran fiesta de su primer aniversario. "Va a haber una alfombra roja, se van a entregar premios, cenaremos y lo pasaremos muy bien. Por supuesto también vamos a correr, aunque algunos lo haremos disfrazados. Todo el mundo está invitado". afirma Darío.