Carlos Plá 25 SEP 2025 - 14:46h.

Los médicos consideran que los objetivos marcados deben de ser realistas y ajustados a la buena práctica de los facultativos para el correcto funcionamiento de la sanidad pública

Sanidad convoca a los sindicatos a negociar el estatuto marco con la huelga en el horizonte

Compartir







ValenciaLa sanidad valenciana pagará hasta 6.000 euros anuales a los médicos de Atención Primaria que cumplan con una serie de objetivos como reducir a cinco días la lista de espera y disminuir el gasto en medicamentos.

La Conselleria de Sanitat lanzó este nuevo sistema de productividad para los sanitarios el pasado mes de julio y la respuesta de los médicos no se ha hecho esperar. "Los incentivos en la sanidad no son nuevos, pero ahora la conselleria ha tratado de establecer unos objetivos más serios pero tienen una pega porque algunos son imposibles de cumplir y se basan principalmente en la demora", explica Victor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, que señala que "el problema es que para conseguirlo no dependen exclusivamente de los facultativos ya que por ejemplo en la Atención Primaria no se sustituyen sus consultas al 100% y cuando el médico vuelve de vacaciones los pacientes los tendrá acumulados. Si este factor se tuviera en cuenta los objetivos serían loables y realistas".

PUEDE INTERESARTE Miguel habla y toca el piano mientras le realizan una cirugía cerebral en Córdoba

En lo referente al gasto farmacéutico, el sindicato médico valenciano entienden que tiene que ir vinculado al uso adecado de los medicamentos. "Esto no tiene porque ir vinculado a un menor gasto, en algunos casos disminuirá y en otros aumentará, por ejemplo si un facultativo detecta a un paciente con mayor colesterol pues evidentemente tendrá que utilizar más fármacos y eso aumentaría el gasto. Un médico no va dejar nunca de recetar un medicamento que tiene que recetar por cumplir un objetivo".

Por su parte, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) ha expresado su rechazo al nuevo modelo de productividad complementaria establecido por la Conselleria de Sanitat y recomienda a los médicos de familia y equipos de Atención Primaria no adherirse ni firmar los indicadores del acuerdo y dejar constancia en acta de su rechazo. "Desde la sociedad científica se considera que el programa no mejora la calidad de la atención al paciente en Atención Primaria, es irrealizable y puede resultar contraproducente", han señalado en un comunicado y solicitan a la conselleria "la creación de una mesa técnica de trabajo con participación profesional y científica para diseñar un sistema de incentivos justo, transparente y basado en la evidencia, que realmente contribuya a mejorar la calidad asistencial y la salud de la población".

PUEDE INTERESARTE Sanidad recomienda utilizar paracetamol para el dolor y la fiebre durante el embarazo

El cambio de modelo de incentivos tampoco ha sido bien recibido por los pacientes valencianos. "Nuestro sistema sanitario hay que transformarlo, la demanda ha crecido, la realidad es mucho más compleja, pero realmente se necesitan medidas que no partan de la iniciativa del médico. Hay que cambiar las estructuras sanitarias. Como pacientes lo que vemos es que el médico prioriza las necesidades del paciente teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema. Si ahora tienen que priorizar la sostenibilidad al propio paciente, nos precupa", afirma Carina Escobar, Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros objetivos

Otros objetivos que la sanidad pública valenciana está trasladando a los facultativos en las rondas de presentaciones que están realizando en los diferentes departamentos de salud son ajustar las bajas por incapacidad de los pacientes y aumentar las tasas de vacunación, en el caso de los mayores conseguir que se vacunen de la gripe e incrementar la administración de la segunda dosis de la triple vírica (sarampión, rubéola y paperas) en los menores. "El aumentar las tasas de vacunación son objetivos sensatos y que está bien que la administración los proponga", afirma Pedrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Conselleria de Sanitat ha dado de plazo hasta el 1 de octubre para que los sindicatos y sociedades científicas presenten alegaciones a este nuevo sistema de productividad. "Entendemos que esta es una propuesta inicial de conselleria y esperamos que esto se depure y se defina de forma adecuada porque no siendo malos objetivos lo que tienen que ser es posibilistas, que se puedan cumplir y acordes a la buena práctica del médico y su implicación en el funcionamiento correcto de la sanidad pública", señala Pedrera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Incentivos desde 960 a 6000 euros

El cumplimiento de los objetivos, siempre que se superen al menos 30 puntos sobre 100, dará derecho al cobro del concepto "incentivo complementario variable" que tendrá una cuantía máxima de: gerentes y directores de 6.000 euros, subdirectores 5.700 euros, jefes de servicio y/o responsables de unidad 5.400 euros, personal de grupo de titulación A1 4.800 euros, personal de grupo de titulación A2 3.120 euros, personal de categoría B 2.400 euros, personal de categoría C1 1.920 euros, personal de categoría C2 1.440 euros y personal de categoría AAPP 960 euros.