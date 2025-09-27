Se trata de un acto simbólico de la rehabilitación integral del edificio

El evento "marcará el comienzo de una nueva etapa" en la comunidad de vecinos

Compartir







El edificio del barrio de Campanar de València devastado por un incendio el 22 de febrero de 2024, que provocó diez muertos y dejó a centenares de familias sin nada, celebra este sábado su reconstrucción con la puesta simbólica de la "primera piedra".

Se trata de un acto simbólico de la rehabilitación integral del edificio, cuyas obras comenzaron a principios del pasado mes de julio, con un presupuesto de 20 millones y un plazo de ejecución de entre 17 y 18 meses.

PUEDE INTERESARTE El padre de la adolescente que murió en el incendio de Campanar pide reabrir la causa y una investigación "independiente"

Fuentes de la Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar (Aproicam) ha confirmado a EFE que las obras, iniciadas el pasado día 4 de julio, 16 meses después de la tragedia, avanzan a "buen ritmo" .

Según su convocatoria, el acto de hoy tendrá lugar a las 18 horas en el edificio, ubicado en el número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti, y es "un evento muy especial que marcará el comienzo de una nueva etapa" en la comunidad de vecinos y "un acto de gran relevancia" para ellos.

PUEDE INTERESARTE El juzgado archiva la causa del incendio del edificio de Campanar al no apreciar delito

Junto a los vecinos estarán en el acto autoridades locales, así como representantes de Mapfre, la aseguradora encargada de la reconstrucción del inmueble.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El acto empezará con un minuto de silencio por los fallecidos y posteriormente intervendrán representantes de Mapfre, de los vecinos y del Ayuntamiento de València, y concluirá con una pieza musical