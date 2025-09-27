El edificio incendiado de Campanar pone su primera piedra simbólica un año y medio después de la tragedia que dejó 10 muertos
Se trata de un acto simbólico de la rehabilitación integral del edificio
El evento "marcará el comienzo de una nueva etapa" en la comunidad de vecinos
El edificio del barrio de Campanar de València devastado por un incendio el 22 de febrero de 2024, que provocó diez muertos y dejó a centenares de familias sin nada, celebra este sábado su reconstrucción con la puesta simbólica de la "primera piedra".
Se trata de un acto simbólico de la rehabilitación integral del edificio, cuyas obras comenzaron a principios del pasado mes de julio, con un presupuesto de 20 millones y un plazo de ejecución de entre 17 y 18 meses.
Fuentes de la Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar (Aproicam) ha confirmado a EFE que las obras, iniciadas el pasado día 4 de julio, 16 meses después de la tragedia, avanzan a "buen ritmo" .
Según su convocatoria, el acto de hoy tendrá lugar a las 18 horas en el edificio, ubicado en el número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti, y es "un evento muy especial que marcará el comienzo de una nueva etapa" en la comunidad de vecinos y "un acto de gran relevancia" para ellos.
Junto a los vecinos estarán en el acto autoridades locales, así como representantes de Mapfre, la aseguradora encargada de la reconstrucción del inmueble.
El acto empezará con un minuto de silencio por los fallecidos y posteriormente intervendrán representantes de Mapfre, de los vecinos y del Ayuntamiento de València, y concluirá con una pieza musical