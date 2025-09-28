Aviso especial de la Aemet: las lluvias podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos del área mediterránea

El huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical: activan los avisos por lluvias muy fuertes en varias comunidades

BarcelonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña.

A través de las redes sociales ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Activado el Plan Inuncat

Ante la previsión de fuertes lluvias en la comunidad catalana, Protección Civil ha activado el plan Inuncat.

Según ha informado, a partir del mediodía y hasta el lunes, se pueden llegar a superar los 20 litros por metros cuadrado en 30 minutos en la mitad oeste, con mayor probabilidad en las Terres de l'Ebre, donde también se prevé que se acumulen más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Huracán 'Gabrielle'

Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo lluvias y tormentas en varias comunidades autónomas, concretamente, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet.

Entre los fenómenos significativos, en el este peninsular irán con tormentas y podrán alcanzar intensidades localmente "muy fuertes", a la par que se producirán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

Con todo, la borrasca extratropical recorrerá el suroeste peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio; siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Aviso Aemet

La Aemet emitió ayer un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'.

Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado.

Desde las primeras horas del último domingo de septiembre, las precipitaciones en forma de lluvia se desplazarán desde el oeste al centro y este peninsular.

El organismo estatal advierte que en enclaves del oeste de Andalucía y Extremadura se podrían dar chubascos de carácter fuerte y en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, hasta en forma de granizo.