Sandra Pons Ana Verdejo 03 OCT 2025 - 17:08h.

Salen a la luz dos nuevos videos de la reunión del CECOPI casi un año después de la tragedia en Valencia.

El mensaje de la DANA se planteó tres horas antes de enviarlo

Salen a la luz dos nuevos videos de la reunión del CECOPI casi un año después de la tragedia en Valencia. Para la juez son muy reveladores. En uno de ellos ya se habla de personas atrapadas en los tejados de Utiel y se habla de enviar el mensaje a la población de esa zona.

En el segundo aparece ya el presidente Mazón al que informan de la gravedad de la situación.

El vídeo de la reunión del Cecopi del 29 de octubre grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat revela que al comienzo de la reunión, a las 17 horas, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó la posibilidad de mandar mensajes de alerta a los teléfonos móviles por la situación que se vivía en aquellos momentos en la zona Utiel-Requena.

Estos vídeos, que han sido incorporados a la causa judicial que investiga la gestión de la DANA en la que murieron 229 personas, se muestra cómo al principio de la reunión se habla sobre la situación en la zona de Utiel-Requena, la única comarca que en esos momentos tenía decretada la situación 2 del Plan Especial de Inundaciones.

En concreto, se puede ver cómo Jorge Suárez afirma: "De acuerdo con los que decidamos podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. Es una de las decisiones que también podemos tomar".

En estos vídeos, conocidos como 'mudos' -grabaciones de ciertas reuniones y entrevistas que se hacen con intención de ofrecer solo la parte visual-, también hay imágenes tras la llegada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que se ve cómo le informa de la situación la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

El mensaje que se pudo enviar a las 17:45 se envió a las 20:11

Un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que estuvo presente en el Cecopi del 29 de octubre, acompañando al entonces jefe del Consorcio, José Miguel Basset, ha asegurado que allí no se tomaban decisiones.

En su declaración como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, este bombero ha señalado que a las 17:00 horas ya se hablaba de enviar un mensaje de alerta la población, siempre en relación a la presa de Forata ante el riesgo de que colapsara, pero no sabe por qué se tardó tanto en enviarlo (a las 20:11 horas), a lo que añade que hubo un debate sobre esta cuestión pero no se tomaban decisiones. A esas horas ya se acumulaban muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración, el testigo ha señalado que era la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, la que dirigía la reunión del Cecopi, y ha indicado que no se mencionó a Mazón hasta que llegó a la reunión tras el envío del Es-Alert, momento a partir del cual tuvo la sensación de que dirigía él, ha dicho.

Ha explicado que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias sobre las 15 horas, y mientras esperaba a que se convocara el Cecopi (a las 17 horas) estuvo pendiente de los rescates que se estaban realizado en la zona de Utiel-Requena y otros lugares, y trasladando la información al jefe del consorcio.

“Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión”

Es la primera vez que vemos a Carlos Mazón en la reunión del Cecopi. Son las 20:28 minutos de la tarde y la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, le explica la situación: “Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión”. Mazón se muestra sorprendido por no tener cobertura en el móvil.

Durante la grabación de este vídeo, ya se había producido la inundación y la alerta a los móviles se acababa de enviar hace apenas diez minutos.

Ha explicado que desde el inicio de la reunión, se centraron en la presa de Forata, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó de que debido al volumen que entraba subían de escenario 0 a 2 y no descartaban subirlo a 3 en pocos minutos si seguía con ese ritmo de entrada agua.

En ese momento, ha dicho que todo el mundo se queda parado y se empieza a hablar de qué medidas se pueden tomar para proteger a la población, y se propone el mensaje ES-Alert por parte del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

Entonces se abre un debate en el que, según recuerda este bombero, participaron, sobre todo, Suárez, Basset, y también la CHJ, y se produjo una desconexión en el Cecopi porque se iba a empezar a redactar el mensaje.

El testigo ha destacado que a diferencia de lo que ocurre en otros Cecopi con motivo de incendios forestales, en esta ocasión, no se tomaban decisiones, y ha asegurado que durante todo momento se habló de la presa de Forata, y no fue hasta las 19 horas cuando se habló del barranco del Poyo.

También se habla a partir de entonces, según ha señalado, de los puentes de la A3 o la A7 y de otras localidades, aunque todo por informaciones que recibían los asistentes a través de sus propios teléfonos móviles.

No oyó que nadie dijera de esperar hasta la llegada de Mazón

Ha señalado también que no oyó que se dijera que hasta que no llegara el president de la Generalitat y diera el visto bueno al mensaje no se mandaba, y ha añadido que no se habló de Mazón en ningún momento hasta que el president llegó al Cecopi, una vez ya se había enviado el ES-Alert.

Durante su declaración, ha dicho que tampoco recuerda que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, dijera nada de enviar un aviso y también ha afirmado que Emergencias conocía la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, porque se comunicó a través de un grupo de comunicación que tienen coordinar las emergencias, que se denomina UVE Valencia.