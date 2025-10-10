Malena Guerra 10 OCT 2025 - 16:12h.

Mazón culpa al Gobierno y a la Confederación de la gestión tardía de la DANA

Feijóo, sobre Carlos Mazón: "Veremos el éxito de la reconstrucción para valorar posteriormente su futuro político"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, conocía las alertas hidrológicas a las 13:45 horas el día de la DANA. En una reunión en el Consell -con la patronal y los sindicatos- se le escucha decir: “Hay una primera alerta hidrológica en el pantano”. Pero después, ha matizado que las alertas que desconocía eran las de la tarde.

En las imágenes, Mazón habla del Magro, pero una de sus conselleras le recuerda la alerta en el barranco del Poyo, que había sido lanzada por la Confederación Hidrográfica a las 12:20 horas. Y otra voz le dice: "¿Y en el barranco del Poyo, ¿no?". A lo que Mazón no le responde.

Con este nuevo vídeo se muestra que Mazón era plenamente consciente de que la consejería de Emergencias había decretado dos alertas hidrológicas en las cuencas del río Magro y del barranco del Poyo. La Consellera Salomé Pradas estaba con su equipo de Emergencias y en ese momento estaba apuntando a mano lo que había que hacer: vigilar el Magro y el Poyo.

La vigilancia de los barrancos le correspondía a la Generalitat

El caudal en el Poyo bajó a mínimos y la vigilancia física se levantó. No se escucharon otros consejos que recibía la exconsellera a las 14:00 horas de la tarde. Seguía lloviendo arriba y ese agua acabaría bajando por el Poyo. Mazón culpa al Gobierno y a la Confederación que no lanzó otro correo de alerta en el Poyo hasta las 18:45 horas de la tarde cuando llevaban dos horas de reunión en el CECOPI.

La vigilancia de los barrancos era competencia de la Generalitat, desde el momento de alerta. Desde la primera alerta de la mañana y con el CECOPI convocado, tenían llamadas al 112 de testigos y bomberos mucho antes de la avalancha, cuando el barranco del Poyo recibió cantidades ingentes de agua de l'Horteta y el Gallego.