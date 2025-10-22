El barro ha conservado durante un año el cuerpo de Francisco Javier

El cuerpo hallado este martes en la desembocadura del río Turia podría ser el de Francisco Javier Vicent, de 56 años, una de las tres personas que seguían desaparecidas hace casi un año por la DANA de Valencia. Francisco Javier despareció junto a su hija Susana, cuyo cadáver fue hallado días después de la riada.

A falta de los resultados de la autopsia, el cuerpo momificado hallado este jueves en el cauce del río Turia sería el de Francisco Javier Vicent, una de las tres personas que seguían desaparecidas un año después de la DANA de hace un año.

El Instituto de Medicina Legal de Valencia realizará las pruebas al cuerpo encontrado en el río, informa EFE. Fueron trabajadores de la empresa pública TRAGSA quienes hallaron el cadáver enterrado en el barro mientras hacían labores de desescombro.

La desaparición de Francisco Javier y su hija Susana

Francisco Javier desapareció la tarde del 29-0 en Pedralba cuando iba en su coche con su hija, Susana, de 30 años. El cuerpo de ella fue hallado en El Saler, Valencia, a unos 50 kilómetros del municipio en el que desapareció.

Ambos estaban pasando unos días en la casa de Pedralba. Poco antes de perderles la pista, Francisco Javier llamó a su mujer para contarle que por delante de la vivienda pasaba mucha agua. Después, cuenta el diario El Levante, ya no volvió a saber nada más de ellos.

Desde que sucedió la DANA de Valencia, diferentes cuerpos de seguridad y rescate han mantenido activos los trabajos de búsqueda específica de los cadáveres de las personas que siguen desaparecidas.

De confirmarse que se trata de Francisco Javier Vicent, las personas que siguen desaparecidas son Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste y Francisco Ruiz, de 64 años, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, en el techo de su coche.