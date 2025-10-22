Carlos Plá 22 OCT 2025 - 16:43h.

Los horarios de examen serán los del curso anterior, de modo que las materias obligatorias y troncales se realizarán por la mañana, y las materias optativas por la tarde

Cambios en los exámenes de la PAU de 2026: será aún más práctica y las faltas no contarán en Matemáticas

ValenciaLa Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana se ha reunido este miércoles para aprobar el calendario, horario y estructura de la PAU de 2026, así como para ratificar el nombramiento de los especialistas de cada materia y los correspondientes asesores.

La Comisión, presidida por la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha contado con la asistencia de los directores generales de Universidades y Ordenación Educativa, el coordinador general de la PAU, así como los representantes de las cinco universidades públicas valencianas, de la Secretaría Autonómica de Educación y de los institutos de educación secundaria. En ella se ha acordado que la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebre los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Asimismo, se ha aprobado mantener los mismos horarios de examen del curso anterior, de modo que las materias obligatorias y troncales se realizarán en horario de mañana y las materias optativas por la tarde. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

Misma estructura de los exámenes

La Comisión Gestora ha decidido también mantener la estructura de exámenes del curso pasado, salvo aquellos que ya comunicaron el curso pasado que se iba a introducir algún cambio, como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Dibujo Técnico. Esta medida se ha adoptado con el objetivo de ofrecer seguridad y tranquilidad al alumnado. En este sentido, se ha acordado que cualquier propuesta de modificación futura deberá trabajarse con, al menos, un curso de antelación, garantizando así la previsibilidad del proceso.

En esta misma sesión se ha aprobado el nombramiento de los especialistas de todas las materias y de los asesores correspondientes, encargados de coordinar la elaboración de los modelos de examen de cada asignatura.

Además, la Comisión ha aprobado el calendario de las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, que se celebrarán los días 25 de abril para ambos colectivos y 9 de mayo de 2026 para la segunda sesión de los mayores de 25 años.