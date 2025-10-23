Carlos Plá 23 OCT 2025 - 15:21h.

El laboratorio del Departamento de Biología del Laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil ha podido identificar plenamente a Francisco Javier

ValenciaEl cadáver hallado este martes en el cauce del río Turia es de Francisco Javier Vicent, de 56 años, una de las tres personas que seguían desaparecidas tras la DANA del pasado 29 de octubre. Francisco Javier despareció junto a su hija Susana, cuyo cadáver fue hallado días después de la riada.

Las pruebas de ADN han confirmado la identidad de Francisco Javier, según acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El cuerpo, encontrado a 31 kilómetros de donde desapareció, estaba momificado bajo el barro.

Las muestras del cadáver recogidas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, fueron llevadas este miércoles al Departamento de Biología del Laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil, que ha dado prioridad absoluta a la identificación.

Desaparecido en Pedralba

José Javier Vicent desapareció cuando se encontraba junto a su hija Susana en las inmediaciones del barranco de Cuchilla en Pedralba. Ambos se encontraban en una casa rural familiar cuando se les perdió la pista. Dos días más tarde de la barrranca, el cuerpo de la joven de 30 años con Síndrome de Down, fue encontrado aún más lejos que el de su padre, en la playa del Mareny Blau, a 75 kilómetros de donde desaparecieron.

Ahora, casi un año después de su desaparición, Susana, la mujer y madre de los fallecidos, por fin podrá enterrar a su marido.

José Javier, como las otras dos personas que siguen desaparecidas tras la barrancada, ya había sido declarado legalmente fallecido mediante un decreto de un juzgado de Primera Instancia de Valencia fechado el pasado 6 de marzo, en el marco de un expediente civil de jurisdicción voluntaria.

Igualmente, estas tres víctimas mortales figuraban ya como tales en el cómputo de los 229 fallecimientos por los que se sigue actualmente la causa penal por la Dana, que se halla en fase de instrucción en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.