Iván Sevilla 25 OCT 2025 - 15:52h.

Acto de recuerdo a los fallecidos y afectados por la dana en Valencia: "Un año después, no olvidemos lo que pasó"

El evento de la Asociación de Víctimas DANA 29 octubre 2024 ha servido de "altavoz para exigir verdad, justicia y reparación"

ValenciaAunque todavía quedan unos días para el 29 de octubre, día que ocurrió la trágica dana en Valencia con la cuestionada gestión de Carlos Mazón, ya se ha celebrado un homenaje "ciudadano y popular" a las víctimas. Ha sido en el Teatro Olympia.

"No olvidemos lo que pasó, un año después. Las heridas siguen abiertas", ha recordado la asociación de afectados, organizadora de un evento que ha llegado tras confirmarse el hallazgo de otro fallecido por la riada: Francisco Javier Vicent.

"Levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla e invitamos a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas en defensa de una respuesta digna y justa para todos los perjudicados", ha manifestado.

Los integrantes de la plataforma creada a raíz de las graves inundaciones que arrasaron numerosas localidades valencianas creen que "es momento de no rendirse, unirse y exigir que lo ocurrido no vuelva a repetirse nunca más".

"Volver a exigir verdad, justicia y reparación"

Aparte de haber sido un acto en memoria de los 224 vecinos que perdieron la vida, también ha servido como "altavoz para volver a exigir verdad, justicia y reparación del daño" que todavía siguen esperando por parte de los gobiernos.

Este homenaje, que ha comenzado a las 11:30 horas de este 25 de octubre, pretendía igualmente ser "un reconocimiento a las personas y colectivos que sí supieron estar junto a las zonas afectadas". Por eso, no querían que lo organizase ninguna institución ni representante político.

En un claro mensaje hacia los que estuvieron más ausentes que presentes durante aquellas interminables jornadas de limpieza, retirada de escombros, vehículos y enseres tanto de viviendas como de calles, la Asociación Victimas de la DANA ha destacado la colaboración de los voluntarios.

Con cubos, escobas, fregonas y botas de agua sobre el escenario, numerosos jóvenes que llevaban puesta una mascarilla como la que utilizaron en sus labores en los pueblos damnificados han asistido al evento solidario. En él se han leído cartas y poemas.

Entre los grupos participantes, la asociación cultural Nova Muixeranga de Algemesí ha creado una torre humana que ha presenciado el público sentado en sus butacas. La localidad de donde se había desplazado el colectivo fue una de las afectadas.

Canción 'Ladrones de sobremesa'

Ya por la tarde, a las 18 horas, están previstas dos concentraciones. Una es en la plaza San Agustín de la capital del Turia y la otra en Escalas IES Jorge San Juan de Alicante. También para recordar a los fallecidos en la dana y pedir responsabilidades.

Precisamente, con motivo del primer aniversario de la tragedia, las asociaciones de víctimas han colaborado con unos artistas para lanzar una canción que critica la gestión. Se titula 'Ladrones de sobremesa' (o 'Lladres de sobretaula', en valenciano).

El tema solidario ya se puede escuchar en las plataformas digitales y forma parte de un proyecto que recauda fondos benéficos. Irán destinados de forma íntegra a apoyar y ayudar a los perjudicados por las inundaciones.

"Cada aporte mantiene viva la memoria", reiteran los impulsores de la idea, que ha contado con la participación de Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz y Tito Pontet, entre otros.

Al anunciar el lanzamiento de la composición musical indicaron "que la música, la palabra y la movilización sean la forma de seguir recordando y de seguir luchando". Por eso, la letra contiene referencias a lo sucedido.

De hecho, el videoclip que acompaña al tema incluye imágenes reales de cómo quedaron asolados los municipios valencianos. "Allí donde el campo muere de pena y no se oye el sonido del rayo, Dios nos ha dado la espalda, se han mezclado el agua y la arena, baja un monstruo hecho de barro", comienza.