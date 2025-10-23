Europa Press 23 OCT 2025 - 02:00h.

Un estudio de la ONG Educo señala que un 30% de niños valencianos aún se ponen nerviosos cuando hay tormenta y la mitad afirman estar afectados todavía

ValenciaEl 57% de las familias que han participado en un estudio realizado por la ONG Educo cree, un año después de la DANA, que el centro educativo de sus hijos e hijas no está preparado para una nueva catástrofe, mientras que el 56% recalca que no existe un protocolo claro y conocido por toda la comunidad educativa.

En el caso del alumnado, tienen esta misma opinión el 50% y además el 88% asegura que no se les ha informado de medidas que puedan ayudarles a prepararse ante situaciones similares que puedan ocurrir.

Estos son algunos de los datos que recoge el informe 'El impacto de la DANA en el derecho a la educación en la Comunitat Valenciana', que refleja que "el sistema educativo valenciano no está preparado si se produce una nueva emergencia, ya que no se han diseñado protocolos a partir de las lecciones aprendidas, ni existen medidas concretas ni recursos para garantizar la educación y la protección del alumnado en una situación similar a la ocurrida hace un año".

"La DANA sigue teniendo consecuencias en la educación del alumnado valenciano. Muchos no pudieron empezar las clases el primer día por culpa de las obras, otros lo hicieron en barracones que no cumplen con las condiciones adecuadas (en módulos construidos a ras de suelo a pesar de estar en zonas inundables, sin sombras o puntos para beber agua). No son las mejores condiciones para iniciar el curso escolar", afirma la coordinadora del informe y responsable de Incidencia Política de Educo, Paula San Pedro, que expresa su "preocupación por la pérdida educativa, pero también el impacto emocional".

"A día de hoy, muchos viven con miedo a que se repita una DANA cuando hay tormenta y si no garantizamos el bienestar del alumnado es difícil que recuperen las horas lectivas perdidas", subrayan desde la ONG.

Los niños se ponen nerviosos cuando hay tormenta

El informe parte de una encuesta realizada a 300 padres, madres y alumnado de 16 centros escolares, la mayoría muy afectados por la DANA, completada con entrevistas a entidades sociales, expertos y administración.

Un 30% de los niños y niñas contestaron que aún se ponen nerviosos cuando hay tormenta mientras que la mitad del alumnado encuestado dijo que aún sigue emocionalmente afectado. "Tengo miedo a la lluvia, y estoy más contestona y enfadada en casa. Pago todo con mi familia", relata una menor. Por lo que respecta a la educación, el 77% de las familias cree que sus hijos e hijas han perdido, como mínimo, un mes lectivo y el 41% de los niños y niñas consideran que han sufrido retrasos a nivel educativo.

De los 16 centros educativos que han participado en la encuesta solo uno tiene un protocolo antiinundaciones y ya lo tenía, por iniciativa propia, antes de la barrancada.

Desde Educo mantienen que "desde el inicio y durante los días y las semanas posteriores a la riada hubo muchos fallos y pocos aciertos". "Si bien se garantizó formación socioemocional al profesorado desde el primer momento, así como comedor y transporte gratuito al alumnado y profesorado reubicado, hubo fallos graves en los sistemas de alerta del pasado 29 de octubre: 19% centros no recibieron ningún aviso y el 40% demasiado tarde; el contenido no se entendía y hubo poca coordinación, por ejemplo, en algunos centros se avisó al alumnado, pero no al equipo de limpieza".

En los centros educativos que acogieron alumnado de otros centros (se reubicaron 24.000 estudiantes de los 48.000 que vieron alterada su escolarización), dieron clases "en espacios mal acondicionados o con ratios muy por encima de lo óptimo (hasta 40 niños y niñas por aula)".

El informe expone también que el transporte escolar, aunque gratuito, "no cumplía con los horarios, por lo que los alumnos y alumnas llegaban tarde a clase y los padres y madres también se retrasaban en el trabajo, contaba con pocos monitores, no cubría las actividades extraescolares y los niños y niñas no siempre bajaban del autobús en zonas seguras".

En cuanto al profesorado, que, en muchos casos vivió en primera persona el desastre, señalan que tuvo "sobrecarga de trabajo, ya que además de tener que preparar las clases, tenían que montar mobiliario o dar apoyo emocional al alumnado".

Sin plan de emergencias

"Y un año después, la Comunitat Valenciana no tiene un plan que diga qué tienen que hacer las escuelas si se produce una nueva emergencia. Es cierto que se ha dado un primer paso y que se está trabajando en un borrador, pero este no debería limitarse a una perspectiva de riesgos laborales. Desde Educo defendemos que las escuelas deben ser espacios seguros, y por ello proponemos la creación de un Plan integral de Escuelas Seguras. Porque la educación es una prioridad y no puede parar en contextos de emergencia", asevera Paula San Pedro.

La ONG ha incluido en el informe recomendaciones para este plan, aplicables a nivel estatal y en las comunidades autónomas. Basado en la experiencia de la dana, el Plan Integral de Escuelas Seguras de Educo debe abarcar desde la prevención hasta la reconstrucción; incluir la participación de la comunidad educativa, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes; prever inversión en infraestructuras seguras; formar en reducción de riesgos y educación ambiental; además de reforzar el papel del Coordinador/a de Bienestar y Protección como figura clave para garantizar los derechos de la infancia.

Entre las medidas concretas, Educo plantea protocolos de cierre ante alertas rojas, identificar espacios municipales para acoger a estudiantes, garantizar la enseñanza online (dando al alumnado los dispositivos necesarios para el seguimiento de las clases) y materiales alternativos en papel, refuerzo de centros que acojan alumnado desplazado (establecer mecanismos de contratación urgente), apoyo psicosocial, continuidad de extraescolares y un plan de transporte escolar seguro con rutas y recursos.

La ONG recuerda además la importancia de incluir como sector específico a la Educación en el Plan de Emergencia Climática que está en proceso de elaboración bajo el liderazgo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haciendo referencia al Marco Integral de Escuelas Seguras.