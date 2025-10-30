El presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, ha asegurado eque los representantes de este colectivo se sintieron arropados

Los reyes se saltan el protocolo y se funden en un abrazo con los familiares de las víctimas de la DANA al acabar el funeral

ValenciaEl presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, ha declarado que los representantes del colectivo que acudieron ayer al funeral de Estado se sintieron arropados y hacen un balance positivo de acto.

"Tenemos asociados que son familiares de víctimas mortales y cuando se empezó a preparar este funeral, muy pocos querían acudir. Nos decían que ya habían enterrado a sus seres queridos, pero posteriormente cambiaron de opinión", ha señalado Lesaec durante la rueda de prensa.

"También en paz consigo mismos porque tuvieron la sensación de poder cerrar un capítulo"

Por otro lado, Christian Lesaec ha confesó que "hubo una persona que me dijo que estaba particularmente preocupada por si se le acercaba Carlos Mazón, esto le provocaba cierta ansi y me preguntaba si yo estaba seguro de que no iría. Le dije que esperaba que al menos tuviese el buen juicio de no acercarse".

Lesaec ha añadido que desde su asociación tuvieron que proponer a dos personas, que tuvieron la oportunidad de hablar con el rey en el funeral de Estado, ese hombre le dijo que sí "y de hecho fue uno de los que habló con él ayer".

Sobre el resto de asociados que acudieron al funeral, el presidente de la entidad han explicado que les pareció emotivo. "A la salida del acto celebrado con familiares de las víctimas, les hicieron un círculo, les aplaudieron y les dijeron que no estaban solos", ha concluido.