Carlos Plá Valencia, 30 OCT 2025 - 13:58h.

El colegio detectó hace dos semanas una cuenta de Instagram con imágenes y comentarios ofensivos contra un alumno, informando a la madre del menor

El efecto mariposa del caso de Sandra Peña: un 'me too' del acoso escolar por el que se multiplican las denuncias

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un presunto caso de acoso escolar a un alumno en el colegio San Agustín de Alicante. Según han confirmado fuentes policiales, agentes del grupo de menores acudieron este miércoles al centro escolar para recabar información y se reunieron con la dirección.

El centro educativo detectó hace dos semanas una cuenta de Instagram con imágenes y comentarios ofensivos contra el alumno y se informó de inmediato a la madre. Al conocer el acoso sufrido por su hijo, la progenitora acudió a denunciar los hechos a la Policía Nacional.

Por su parte, desde el centro activaron el Plan Previ e informó a la Inspección Educativa de la Conselleria de Educación, además de mantener conversaciones con las familias de los alumnos que pueden estar detrás del acoso al menor.

Siguiendo con el protocolo en estos casos, se ha activado el Plan Director de la Policía Nacional para dar charlas a los alumnos sobre buenas prácticas de las redes sociales y acoso.

Desde la Conselleria de Educación han activado un protocolo contra el ciberacoso y se ha puesto en marcha los diferentes mecanismos para proteger al menor presuntamente acosado poniéndole un tutor.