En las imágenes se escucha a uno de los trabajadores hablar sobre la situación de los barrancos

Así fue el desbordamiento del barranco del Poyo minuto a minuto: los coches flotaron y se convirtieron en trampas mortales

Compartir







ValenciaLos técnicos del 112 avisaron a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la situación de los barrancos el día de la DANA. Así lo muestra un vídeo grabado en la mañana del 29 de octubre de 2024 después de que una de las acusaciones reclamase el contenido “sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido”.

En uno de los vídeos, Pradas habla con algunos técnicos sobre la situación. En esa conservación también están presentes el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado también en el procedimiento, y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, según 'Europa Press'.

A Pradas le preocupaba el estado de los barrancos

En las imágenes se escucha a uno de los trabajadores hablar sobre la situación de los barrancos. A lo que Pradas le responde “eso es lo que les está preocupando más”. Después, la exconsellera se vuelve hacia otro técnico que menciona Aldaia, Quart de Poblet o Buñol y Pradas asiente y dice: "El barranco del Poyo, sí, sí".

En otro fragmento, aparecen sentados Pradas y Argüeso. La exconsellera anota los datos mientras escucha las indicaciones de Jorge Suárez, quien subraya la importancia de que los bomberos forestales hagan un “seguimiento visual e informen”.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA incorpora a la causa el listado de llamadas de Mazón aportado a la comisión de investigación de Les Corts

Mazón colgó hasta dos de las llamadas de Pradas

En un tercer vídeo, Pradas está acompañada por Argüeso, Suárez y la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. La extitular de Interior pregunta si "con esta alerta, a nivel de emergencias, han mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata de la primera prueba de la exconsellera que desmiente a Carlos Mazón. Pradas asegura que ya en el Ventorro hablaron de la posibilidad de lanzar una alerta y que después el presidente valenciano colgó hasta dos de sus llamadas.