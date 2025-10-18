Un estudio ha desvelado que las aportaciones de agua desde La Horteta y El Gallego originaron la inundación en calles de Paiporta

"Los resultados aportan una base técnica sólida para el diseño de sistemas de alerta temprana", apuntan los investigadores

ValenciaLas primeras riadas observadas en Paiporta (Valencia) durante la dana del 29 de octubre no se debieron directamente a la rambla del Poyo, como se pensaba inicialmente, sino a las aportaciones procedentes de los barrancos de La Horteta y El Gallego.

Así lo revela un estudio desarrollado en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA-UPV). Concretamente por el Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental (GIMHA). Coincide con el origen que concluyó un informe anterior.

Es decir, que el agua de los otros dos cauces tuvo un papel destacado en la tragedia ocurrida en las calles de un pueblo que todavía sigue recuperándose de la grave inundación. Félix Francés y Carles Beneyto han sido los investigadores del proyecto.

Forma parte del Trabajo Fin de Máster de Jaime Alberto Cachay Melly y aplicó el modelo hidrológico distribuido TETIS (desarrollado también por el IIAMA UPV) para analizar el comportamiento de las cuencas de l'Horta Sud (rambla del Poyo, Pozalet y Picassent).

Al menos, ante episodios de lluvias torrenciales, con información de puntos estratégicos como los cruces de la autopista A-7 con los principales barrancos. Francés ha señalado que, "en términos hidrológicos, se identificaron diferencias significativas entre las ramblas por el tamaño de las cuencas y su relieve, factores que condicionan la concentración y magnitud de los caudales".

"Además, la distribución espacio-temporal de la precipitación tuvo un papel determinante en la respuesta hidrológica de cada cuenca, siendo el barranco de Picassent el primero en entrar en la zona inundable en l'Horta Sud la tarde del 29 de octubre", ha afirmado.

Sistemas "altamente sensibles" a danas

Gracias al modelo hidrológico distribuido TETIS fue posible reconstruir el hidrograma de la dana incluso en la rambla del Poyo, cuya estación de aforo dejó de funcionar durante la barrancada.

Con una resolución temporal de diez minutos, el modelo permitió reproducir la evolución del caudal y generar estimaciones en distintos puntos de los cauces, lo que ofrece una visión detallada del comportamiento hidrológico de toda la zona.

Además, se validaron los resultados mediante testimonios ciudadanos recogidos por el servicio de emergencias 112, que informaron sobre el estado de los barrancos y los momentos de desborde. Esta combinación de información fue "clave" para identificar la secuencia y las causas de los desbordamientos en el área metropolitana del sur de València.

El estudio confirma que las cuencas de l'Horta Sud presentan una respuesta "extremadamente rápida" ante episodios de precipitación intensa debido a su relieve, suelos poco permeables y reducido tamaño.

Este comportamiento, caracterizado por un aumento súbito de caudal en pocos minutos (el denominado 'efecto pared'), las convierte en sistemas "altamente sensibles" a las danas y lluvias torrenciales de otoño, propias del clima mediterráneo.

"Base técnica sólida para planificar medidas de emergencia"

"Aunque muchos cauces permanecen secos la mayor parte del año, en menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos. Esto subraya la importancia de actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta", ha indicado Cachay Melly.

Señala que esta dinámica, unida a la concentración urbana e infraestructural del entorno, "refuerza la necesidad de sistemas de alerta temprana y de una gestión preventiva del riesgo, especialmente en municipios como Paiporta, Picassent o Catarroja".

"Los resultados aportan una base técnica sólida para el diseño de sistemas de alerta temprana, la gestión del territorio y la planificación de medidas de emergencia en episodios de lluvias extremas", ha concluido Beneyto.

Esta investigación del GIMHA llega mientras continúa la causa judicial por todo lo sucedido el 29 de octubre del 2024. Recordamos que la riada dejó más de 200 muertos y, desde entonces, numerosas manifestaciones contra la gestión del Gobierno de Carlos Mazón.