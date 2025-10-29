Un año después de la DANA el plató de Informativos Telecinco recrea y analiza minuto a minuto el desbordamiento del barranco del Poyo con realidad aumentada

Las preocupantes cifras de todo el daño material que dejó la DANA en Valencia: desde miles de coches destrozados a muchos recuerdos robados

Un año después de la DANA, los recuerdos siguen intactos para muchos personas que aquel día lo perdieron todo. Cientos de personas murieron, los daños materiales son todavía incalculables. Con motivo del aniversario de la catástrofe, Carlos Franganillo analiza minuto a minuto el desbordamiento del barranco del Poyo recreado con realidad aumentada desde el plató de Informativos Telecinco.

Paiporta fue la zona más afectada por la DANA. Las fuertes riadas dejaron un total de 45 personas fallecidas. En ese lugar, la tragedia se desencadenó en apenas dos horas. En esa localidad no había llovido, pero la enorme cantidad de agua que llegaba del interior de la provincia hizo que se empezara a desbordar el barranco del Poyo. A las 18:32 minutos se recibe la primera notificación en el 112. Para entonces el agua está desbordando ya las calles.

Los sumideros no fueron capaces de almacenar tanta cantidad de agua y los coches empezaron a flotar. Cuando el agua alcanzaron los 35 centímetros, perdieron adherencia y a los 70 centímetros empiezan a flotar como una hoja y se convierten en una trampa mortal. El motor se cala y los sistemas electrónicos empiezan a fallar. A partir de las 19:00 llega la gran avalancha de agua, de escombros y de cañas que alcanza el punto máximo en torno a las 19:40 minutos es una enorme ola que lo va destruyendo todo a su paso, todo lo que encuentra en la calle.

En ese momento, los locales y las viviendas que están en los bajos empiezan a llenarse de agua a una enorme velocidad. Se convierten en una ratonera, muchas veces sin posibilidad de huir y sin posibilidad a veces de salvar la vida de los que estaban allí atrapados. Todo lo que hay en el interior queda totalmente arrasado. Bajo tierra, en los garajes, algunos vecinos han ido a tratar de salvar sus vehículos pensando que esta será una DANA como otras muchas, pero allí les sorprende la subida súbita del nivel del agua.

Las alertas no llegaron hasta las ocho de la tarde, cuando la situación ya era una catástrofe

La visibilidad es prácticamente nula, entra muchísimo barro y el oxígeno se acaba. Unas 35 personas morirían en aquellas horas en aparcamientos y en sótanos. Y el agua permanecería en los garajes a veces durante semanas, dejando un aspecto como el que van a ver a continuación, prácticamente un escenario de guerra. Casi la mitad de las víctimas mortales de la DANA se registraron en bajos, en casas y en garajes, y en torno al 50% de los fallecidos eran personas de más de 70 años.

Pero aquella tarde noche fatídica, la del 29 de octubre de 2024. El agua sigue subiendo y a las 20:11 enviaron las alertas masivas a los teléfonos móviles. Para entonces, la situación ya era catastrófica. Quedaban todavía muchas horas de sufrimiento y de tragedia, porque el nivel del agua no empezaría a descender hasta bastante tiempo después. En ese momento, el país empieza a percibir todavía muy vagamente que se enfrenta a una de las mayores catástrofes en décadas.