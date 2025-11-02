Los hechos ocurrieron en una masía de Vistabella, donde se ofrecían terapias sanadoras basadas en ritos sexuales

El líder del grupo pseudorreligioso, de 64 años y con problemas de salud, murió en la cárcel en mayo del 2022

CastellónSeis acusados de abusar sexualmente de menores serán juzgados este 3 de noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón, por su presunta participación en la secta del 'Tío Toni', que fue desmantelada en Vistabella del Maestrazgo.

Aunque el juicio tenía previsto celebrarse en abril, la Fiscalía pidió su aplazamiento porque solo había programadas cuatro sesiones. Tras el nuevo señalamiento, contará con hasta 13 en total. A ellas asistirán decenas de testigos y peritos.

Este grupo pseudorreligioso giraba en torno al líder que lo había formado en 1990 junto a su mujer. El hombre de 64 años murió en su celda cuando estaba en prisión provisional. Llevaba bombona de oxígeno, estaba en silla de ruedas y los médicos lo visitaban a menudo.

En mayo del 2022, fue encontrado sin vida en el Centro Penitenciario Castellón I, donde había sido encarcelado junto a otros dos miembros de una secta que la Policía Nacional había descubierto en marzo del mismo año, ubicada en una masía.

Terapias sanadoras basadas en ritos sexuales

Durante el transcurso del operativo, los agentes liberaron a 12 personas, entre adultos y menores de edad, que vivían allí con el líder, quien los había captado ofreciendo terapias sanadoras "de corte espiritual", según califica el Ministerio Público.

Sin embargo, realmente se basaban en ritos sexuales. Sobre todo, atraía a mujeres que tenían preocupaciones o problemas de salud, alegando su supuesto "poder sanador" o "gracia" del líder, a pesar de que carecía de cualquier tipo de cualificación profesional.

El conocido como 'Tío Toni' prometía la sanación a través de una guía que había elaborado y que finalizaba con una imposición de manos. Entre los métodos y ceremonias que llevaba a cabo se incluían los abusos sexuales.

A la pareja se les fueron sumando acólitos y sus familias, por lo que la organización creció hasta establecerse en Vistabella del Maestrazgo. El grupo seguía practicando los mismos mediante los mismos procedimientos sexuales.

Nueve abusos a víctimas de entre 12 y 17 años

Si el líder ya fallecido y su mujer dirigían la secta, el resto desempeñaba diferentes funciones y trabajos, además de realizar largas jornadas de labores dentro y fuera de la comunidad, a cuyo sustento destinaban sus sueldos.

De hecho, el patrimonio fue creciendo gracias a los seguidores de esta pareja. En la comunidad vivían niños que veían al líder como figura paterna, el cual les entregaba regalos caros y les organizaba fiestas.

A partir de la adolescencia, les sometía a sus doctrinas, que incluían las prácticas sexuales. Aprovechando el miedo, el aislamiento de la masía, los valores impuestos y las directrices, los acusados consiguieron normalizar comportamientos atípicos de índole sexual con ellos.

Según añade la Fiscalía, se fueron repitiendo junto a otras prácticas abusivas de manera continuada. En la causa judicial, se juzga a cinco mujeres y un hombre, por su participación en nueve delitos de abusos sexuales continuados contra menores de entre los 12 y los 17 años.

Además, se les atribuye otro delito de asociación ilícita. La Generalitat Valenciana asumió la tutela de dos víctimas liberadas de la secta, después de que la jueza decretara la suspensión de la patria potestad de quienes la tenían por entonces.