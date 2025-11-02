Maribel Vilaplana está obligada a decir la verdad sobre la comida con Carlos Mazón en El Ventorro durante su declaración ante la jueza

Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con Carlos Mazón el día de la DANA, en el hospital por una indisposición

ValenciaEl lunes 3 de noviembre declara ante la jueza de la DANA, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia. Un encuentro lleno de interrogantes y versiones varias que no cuadran. Una de estas dudas es qué hizo Carlos Mazón tras la comida con la periodista. Hace tan solo unos días se pudo conocer que el president no fue directo al palacio de la Generalitat, sino que acompañó al parking a Maribel Vilaplana después de comer, cerca de las 19:00 horas de la tarde.

Por eso, la jueza le ha pedido a la periodista que lleve mañana el ticket del aparcamiento para aclarar las horas. Otro dato más que parece ser que no cuadra es que Vilaplana sobre las 17:30 horas de la tarde de ese día, durante la famosa comida, recibió un mensaje con un video de las inundaciones en Utiel, donde perdieron la vida seis vecinos. Ayer Maribel Vilaplana tuvo que ir al hospital, por un ataque de ansiedad que se ha producido a tan solo unas horas de declarar ante la jueza.

Maribel Vilaplana fue consciente de la catástrofe gracias a varios vídeos que le llegaron a su teléfono móvil

Hace solo un par de meses, en septiembre y después de 10 meses de silencio, Maribel Vilaplana escribió una carta de tres páginas en la que explicaba que tuvo que ser ingresada en el hospital por el shock que sufrió al conocerse que ella estuvo ese día con Carlos Mazón.

En ese comunicado, la periodista asegura que no fue consciente de la gravedad de lo que estaba pasando, hasta que llegó a casa, pasadas las 19:00 horas de la tarde. Dato que llama la atención tras haberse conocido que durante la comida con el president de la Generalitat recibió varios vídeos en los que mostraban la catástrofe que se estaba produciendo en Utiel.

Ahora, la jueza del caso ha ordenado que la periodista y presentadora Maribel Vilaplana comparezca para aclarar los hechos ocurridos durante la jornada crítica del temporal. La decisión judicial exige que los testigos declaren bajo juramento y aporten la verdad de manera completa y verificable.

¿Qué ocurrió tras la comida en El Ventorro?

La investigación, centrada en las decisiones adoptadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante las horas más delicadas del episodio de lluvias, se ha intensificado en las últimas semanas. La jueza considera necesario esclarecer qué ocurrió entre las 15:00 horas y las 18:45 horas del día de los hechos, cuando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se encontraba comiendo en el restaurante El Ventorro junto a Maribel Vilaplana.

Según la documentación aportada a las Cortes Valencianas y compartida con el juzgado, Mazón realizó ocho llamadas telefónicas durante esa comida: cuatro con la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, y tres con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. En aquel momento, el río Magro ya se había desbordado y municipios como Utiel registraban graves inundaciones.

Una de las claves de la investigación será determinar si, durante ese encuentro, el presidente fue informado en tiempo real de la evolución de la emergencia y si alguna de sus decisiones —o la falta de ellas— pudo retrasar la activación de alertas a la población.

A las 17:37 horas, Mazón habló con Pradas mientras Vilaplana, según ha trascendido, recibía un mensaje con imágenes de las inundaciones. La investigación también intenta reconstruir los 37 minutos que transcurrieron entre la salida de Mazón del restaurante, a las 18:45, y su llegada a la sede de la Generalitat, a las 19:52. En ese intervalo, según la instrucción, acompañó a Vilaplana hasta un aparcamiento cercano.

Por eso, la magistrada ha pedido el ticket de estacionamiento para verificar la hora exacta y determinar si ese desplazamiento explica por completo el lapso temporal o si hubo otras paradas intermedias.

Más contradicciones

Una vez en la Generalitat, el presidente mantuvo contacto directo con la consellera Pradas, quien le comunicó la decisión de enviar una alerta a los teléfonos móviles de la población. Mazón negó inicialmente haber sido informado de ese paso, pero la propia consellera confirmó este viernes que sí se lo notificó. Esa contradicción ha abierto nuevas dudas sobre la coordinación interna del operativo y sobre la versión ofrecida por el jefe del Consell ante los medios de comunicación.

Pese a la polémica, fuentes consultadas consideran “poco probable” una imputación inmediata de Mazón, aunque advierten de que el contenido de las declaraciones de Vilaplana podría ser relevante para el futuro del caso. “Si su testimonio confirma conocimiento previo o intercambio de información sensible, el escenario judicial podría variar sustancialmente”, apuntan.

El futuro político y judicial de Mazón podría depender, en última instancia, de lo que declaren dos figuras clave en la investigación: Maribel Vilaplana y la consellera Salomé Pradas.