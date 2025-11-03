Rocío Martín 03 NOV 2025 - 09:54h.

Gabriel Rufián ha calificado de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente

ValenciaEl 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que presenta su dimisión. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

"Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

Las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón

Uno de los primeros en reaccionar al discurso que ha realizado Carlos Mazón para anunciar su dimisión ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

"Una dimisión a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa", ha criticado Rufián, que también le ha reprochado a Mazón que dedicara "literalmente" unos "cinco segundos para los 229 muertos" por la dana del 29 de octubre de 2024.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón: "Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

También ha proclamado que las victimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de "no tener valentía" para convocar elecciones, además de haber anunciado su dimisión "tarde" y "mal".

Así lo ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios antes del 12º Congreso Anual de Multinacionales con España, en las que también ha señalado las formas con las que el presidente autonómico ha presentado su dimisión: "Creo que esta mañana hemos visto una muestra más de cómo no tienen que hacerse las cosas".

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que Mazón no tenía "más remedio que dimitir" tras la escena que se vio la semana pasada en Valencia en el homenaje a la víctimas por la dana.

"Todo lo demás es alargar el dolor de los valencianos", ha añadido en declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo de Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Pablo Fernández, secretario de Organización y Portavoz de Podemos, ha tachado a Mazón de "miserable y mentiroso": "Mazón es un miserable, un mentiroso, un incompetente, un cobarde. Debe acabar en la cárcel. Pero el problema no es Mazón, sino las políticas criminales del PP. Mazón en la DANA, Ayuso en las residencias y Moreno Bonilla en los cribados de cáncer de mama. Hay que echarlos".

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado a Mazón como "el peor presidente del peor gobierno": "Te has ido sin recibir a las víctimas, mintiendo y vendiéndote como la mayor víctima de todo esto. Un final patético digno del peor presidente del peor gobierno de nuestra historia. Ahora, que hable la gente."

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que el president se marche “tarde y mal”: "Se va Mazón, tarde y mal, pero queda el modelo PP en el que crecen los mazones. El modelo de las residencias y de los incendios, el de la DANA y los cribados. El de la mentira, la negligencia y los insultos. El problema no es Mazón, es el PP".

El anuncio de dimisión de Carlos Mazón

Mazón ha realizado una declaración institucional pasadas las 09.10 horas en el Palau de la Generalitat, a la que han asistido los integrantes del Consell, que ha sido convocada esta misma mañana sobre las 08.00 horas.

En ella, ha desvelado que ha hablado esta mañana con el Rey Felipe VI para "agradecerle siempre se apoyo y su fuerza", así como la Reina, siempre y "especialmente durante este año tras la dana".

En su intervención, en la que ha hecho "un balance personal", según lo ha calificado, ha defendido que, ante el "tsunami inimaginable" que destruyó "materialmente y anímicamente" la provincia de Valencia, "desde la Generalitat Valenciana lo hemos hecho absolutamente todo". "Reitero hoy que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido", ha dicho Mazón, que ha vuelto a cargar contra "la falta de ayuda clamorosa" del Gobierno central.

Ha subrayado que el mayor dolor es por las víctimas morales. "Las heridas materiales se están curando", ha aseverado, pero ha subrayado quelas mayores "secuelas" son las "emocionales".

Tras estos dias de aniversario "duros, profundos, desgarradores, crispados y en ocasiones crueles", ha compartido la reflexión que lleva haciendo desde la riada. "Es momento de reconocer erroes propios", ha admitido, y ha enumerado algunos: permitir que se generaran bulos, no pedir declaración de Emergencia Nacional --ha reconocido que cuando se le aconsejó Alberto Núñez Feijóo tenía raz�ón-- su "ingenuidad manifiesta de cree que por recibir de forma amable al Gobierno la ayuda se iba a acelerar" y, "sobre todo, mantener la agenda de ese día".

"Sé que cometí errores, voy a vivir con ellos toda mi vida, he pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba", ha asegurado.