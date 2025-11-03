El 'president' Carlos Mazón ha tardado un año en dimitir, tras un año de protestas masivas por su gestión de la DANA

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: las reacciones a su discurso y la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de la DANA

Compartir







ValenciaEl 'president' Carlos Mazón ha tardado un año en dimitir, tras un año de protestas masivas por su gestión de la DANA. El popular valenciano ha pasado 365 días explicando en versiones diferentes qué hizo esa tarde del 29 de octubre, mientras morían más de 200 personas arrastradas por el lodo y el agua. Este lunes, en una declaración institucional ha admitido algunos "errores propios", pero ha vuelto a dirigir reproches al Gobierno central y se ha erigido en víctima de los ataques. Estas son algunas de las frases que resumen su discurso de adiós a un puesto en el que ya nadie lo quería:

--"Ya no puedo más", ha proclamado Mazón, que ha asegurado que esta vez y "como excepción" iba a hacer un balance "personal" de lo acaecido tras la barrancada.

PUEDE INTERESARTE La declaración de Maribel Vilaplana: Mazón estuvo comunicado durante su comida el día de la DANA y atendía llamadas

--"Sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre".

--"Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida". Entre estos fallos, se ha referido al de "mantener la agenda ese día", cuando mantuvo una comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

--Otro de estos "errores propios", ha considerado, ha sido "permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde".

PUEDE INTERESARTE Salomé Pradas asegura que mantuvo informado en todo momento a Mazón el día de la DANA, incluido el envío del mensaje de alerta

--El hasta ahora 'president' se ha presentado como víctima de una "campaña brutal" hacia su persona: "Algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Carlos Mazón llama "mala persona" al presidente del Gobierno

A parte de las justificaciones de Carlos Mazón y de frases en las que ha pasado de no soportar la presión tras lo ocurrido, ha dedicado buena parte de discurso a criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "mala persona".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

--"Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

--"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", ha dicho en referencia al Ejecutivo central al que ha acusado de "clamorosa falta de ayuda" en contraposición con la labor llevada a cabo por la Generalitat para la reconstrucción tras las inundaciones:

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

--"Las heridas materiales se están curando", pero las mayores "secuelas" son las "emocionales".

--"Jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido".

Finalmente, ha dejado la puerta abierta al futuro que espera al gobierno valenciano en la etapa postMazón y ha apelado a la "responsabilidad" de la mayoría de 'populares' y Vox en el parlamento valenciano: "Quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere", ha dicho el dimitido dirigente de Valencia que más parecía estar dando un mitin de campaña, en la que incluso ha llegado a aventurar que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo".