Iñigo Yarza 03 NOV 2025 - 16:14h.

Ya ha registrado su escrito de renuncia y se abren los plazos en la búsqueda de un sucesor

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: seis horas después de su anuncio, registra el escrito de renuncia como presidente de la Generalitat Valenciana

Carlos Mazón ha anunciado hoy su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana en un discurso institucional en el que, sin convocar elecciones anticipadas, ha apelado a la “mayoría parlamentaria vigente” y su “responsabilidad” para “elegir nuevo presidente”; una decisión que ha sido calificada como la “correcta” por el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, y que ha sido duramente criticada por la oposición subrayando que llega “mal” y “tarde”.

Tras el anuncio, la pregunta en el aire es qué va a pasar ahora y quién va a sucederle en el cargo. Por el momento, lo que ya se sabe es que, seis horas después de su discurso institucional, ha registrado su escrito de renuncia.

La dimisión de Carlos Mazón y su escrito de renuncia

Ha sido a las 15:24 horas de este lunes cuando Mazón ha registrado en Les Corts su renuncia al cargo de jefe del Consell. “De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts”, reza el escrito presentado.

Paralelamente, y durante toda la mañana de este 3 de noviembre, se ha especulado también sobre la posibilidad de que se fuese a coger una baja médica. Desde su equipo, al respecto, ni confirman ni desmienten, dejando el mensaje ambiguo de que Mazón va a hacer lo que su médico le diga que tiene que hacer. La cuestión, no obstante, puede ser importante porque si le concede esta baja médica no tendrá que acudir a las comisiones de investigación de la DANA donde tendría que dar explicaciones.

¿Cuáles son los plazos?

Una vez registrada la dimisión, se abre un plazo de 12 días para que se presenten las diferentes candidaturas a sucederle. Después, se abrirá otro plazo de entre 3 y 7 días para que se celebre otro pleno de investidura, en el que todo está en manos de VOX.

Si los de Santiago Abascal apoyan el nombre que presente el PP, entonces habrá sucesor de Carlos Mazón. Si no, se tendrán que disolver las Cortes y celebrar nuevas elecciones. Ello supondría que esos comicios se celebrarían en la primavera de 2026, en torno al mes de marzo.

Al respecto, Santiago Abascal se ha limitado hoy a criticar el día escogido por el PP para que Carlos Mazón anunciase su dimisión asegurando que el PP no ha consultado nada con su partido al respecto: "Lo que le tengo que decir al señor Feijóo es que ha tomado una decisión ahora, justo en el día de hoy, con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo con toda la corrupción socialista de todo tipo..., y justo en el día de hoy el PP toma una decisión que podría haber tomado hace seis meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la DANA, junto con su ministra Ribera y su ministra Robles. Eso es lo que le tengo que decir al PP, con el que no tenemos ningún contacto. El PP ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. No han consultado con nosotros para nada, porque el PP con Vox actúa de la siguiente manera: 'Aquí tienes lentejas, si las quieres, bien, y si no las dejas", ha señalado.

"¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el PP parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando decidan qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a proponer, entonces, y solo entonces, diremos cuál es nuestra postura", ha añadido, antes de asegurar: "El señor Mazón me llamó unos minutos antes para anunciarme lo que iba a hacer. Nada más", ha concluido.