Carlos Plá Valencia, 06 NOV 2025 - 15:30h.

La magistrada da a la empresa tres días para presentarlo, ya que considera este tique fundamental para determinar el tiempo que estuvo Vilaplana con Mazón

La jueza de la DANA ha dictado una nueva providencia para pedir a la empresa que gestiona el aparcamiento de la Glorieta de València, el tique debidamente acreditado de la entrada y salida del vehículo de la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, cuyo número de matrícula fue facilitado por la testigo en la comparecencia del pasado 3 de noviembre en los juzgados de Catarroja (Valencia).

La magistrada ha adoptado esta resolución después de que Vilaplana no pudiera aportar en su comparecencia el tique que se le había requerido previamente al asegurar que no disponía de él. Además, ha dado a la mercantil un plazo de tres días para presentarlo.

La petición ya había sido formulada a instancias del abogado que logró la declaración de Vilaplana, el letrado de Algemesí Ximo Esteve que ejerce la acusación particular, para que la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el día de la DANA, aportara en su declaración testifical el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día y al que fue acompañada a pie por Mazón.

La magistrada considera que esta información permitiría saber "hasta qué momento la testigo señora. Vilaplana acompañó al president, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada Salomé Pradas, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento".