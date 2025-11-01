La periodista Maribel Vilaplana acude a un centro hospitalario tras sufrir una indisposición

La periodista que almorzó con Mazón el día de la DANA sufre una indisposición por la que ha sido trasladada a un hospital

Maribel Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Carlos Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O

La periodista Maribel Vilaplana, que está citada este próximo lunes, 3 de noviembre, para declarar en el juzgado que investiga la gestión de la DANA, ha sufrido una indisposición en la tarde de este sábado por la que ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Vilaplana, quien almorzó y pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA de Valencia, está siendo atendida por los médicos, según han informado a EFE fuentes de su entorno.

Vilaplana puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso", según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia.