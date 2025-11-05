Carlos Plá 05 NOV 2025 - 12:45h.

Gracias al trabajo de decenas de voluntarios de la ONG Adopta a un Mayor y los donativos de personas generosas, Vicent ha cumplido el sueño de volver a la casa en la que nació

Rosa relata la muerte de su padre, Manuel 'el barbero', en el Congreso de los Diputados: "Se me rompió el corazón"

Compartir







ValenciaVicent ha celebrado su 78 cumpleaños con el mejor regalo posible. Un año después de la DANA ha recuperado su casa en Catarroja después de quedar arrasada por el agua y el lodo. "Es el mejor cumpleaños que he tenido. La gente es impresionante y se ha volcado. Estoy superagradecido", cuenta Vicent Alborch, con una sonrisa que no puede borrar de su cara.

Su destino cambió el pasado mes de julio, cuando nuestro compañeros Manu Reyes, de Noticias Cuatro, lo encontró solo quitando barro de la pared con una rasqueta. Así llevaba desde el día de la DANA, subsistiendo en su casa destrozada. Pero Manu le dijo que iba a buscar ayuda. Dicho y hecho. Contacto con la ONG Ayuda a un Mayor, que tras hablar con Vicent se pusieron manos a la obra.

Tras cuatro meses de trabajo incansable de decenas de voluntarios con ganas de ayudar y las donaciones de muchas personas generosas, se ha hecho realidad algo que en julio parecía imposible. "No tenía dudas de que lo íbamos a conseguir. Parece magia pero es esfuerzo, solidaridad, compromiso, cariño y sobre todo empatía. Es ponerse en la piel del otro y ahí hemos estado", explica Cristina Fernández, de Adopta a un Mayor.

El día grande se celebró este domingo, cuando desde la ONG le entregaron a Vicent las llaves. En el interior le esperaban gran parte de las personas que han colaborado en la rehabilitación. "Para mí supone renacer donde nací. Ahora no hay lodo, hay mucho cariño y una familia que me sigue", afirma emocionado.

Junto a la casa, le hicieron entrega de una bicicleta eléctrica, comprada con las aportaciones de los voluntarios, que le va a permitir cumplir otro de sus sueños, volver a pescar en el puerto de Catarroja en su querida Albufera de Valencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recuperación emocional

La recuperación de su casa, más allá de la parte material, ha supuesto para Vicent un cambio decisivo en su vida. "No hay palabras, él se lleva más que la ayuda, el apoyo emocional que se lleva, el renacer de mi padre. Este día es para mí un antes y un después de esta desgracia que hemos sufrido", asegura Mara, hija de Vicent.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"A Vicent le hemos devuelto su hogar y la confianza. En julio estaba solo y ha encontrado a un grupo de personas que le dijo que no estaba solo. Para nosotros es como cerrar un círculo y empezamos otros nuevos con otras personas que necesitan ayudas", explica Cristina Fernández.

El caso de Vicent es el reflejo de una realidad que sigue oculta un año después de la DANA. "Creemos que sigue habiendo muchos Vicentes. Personas hundidas que todavía no tiene la fuerza para salir adelante. Seguiremos buscando a esas personas. Esperamos que nos sigan haciendo llegar casos porque la DANA todavía no se ha acabado", asegura Cristina.