Europa Press 07 NOV 2025 - 14:30h.

La policía culmina así la investigación que ha terminado con la detención del presunto asesino del hombre que murió en plena calle

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido al hombre acusado de matar a otro en la localidad valenciana de Xirivella, el pasado mes de septiembre, tras asestarle varios disparos por la espalda, según han confirmado fuentes de Jefatura.

El hombre fue detenido este jueves por la noche y las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario en el juzgado, han indicado las mismas fuentes.

El incidente tuvo lugar a primeros de septiembre, cuando un hombre asestó varios disparos con arma de fuego a otro por la espalda en Xirivella. La víctima falleció en plena calle.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones del suceso que han culminado con el arresto el presunto autor del asesinato.