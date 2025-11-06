Alberto Rosa 06 NOV 2025 - 19:17h.

La Guardia Civil ha detenido a un segundo sospechoso en la localidad murciana de Alcantarilla

Antonio Campos, el funcionario de El Ejido, no pudo defenderse antes de que le mataran a pedradas: no hallan restos de ADN ni piel del asesino en sus uñas

Compartir







A finales de agosto, dos cadáveres fueron encontrados en una vivienda de la Urbanización Camposol de Mazarrón. Esos restos correspondían a José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana que desaparecieron el pasado 16 de abril en la localidad.

Un hombre fue detenido entonces y ahora se ha capturado a otro sospechoso. El segundo arresto se habría producido en el municipio de Alcantarilla, tal y como informa ‘La Opinión de Murcia’. Los investigadores tenían claro desde el primer momento que el sospechoso detenido en agosto no actuó solo, dejando abierta la posibilidad de que hubiera más implicados en el crimen, como ha sido.

PUEDE INTERESARTE Unos vídeos en TikTok condujeron a la detención de Ismail, el otro autor del asesinato de Borja Villacís

El rastro de los hombres se perdió al finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de reformas y piscinas que trabajaba en la costa de Mazarrón el pasado 16 de abril de 2025. Una vez los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición de los dos hombres se abrió una investigación que dio con la primera detención en agosto y ahora la segunda.

Los cuerpos fueron encontrados en una vivienda okupa

La casa en la que los cuerpos fueron encontrados es una vivienda okupa, muy cerca de la vivienda de las víctimas en Camposol, un lugar que se caracteriza por poseer una fuerte comunidad inglesa, y también alemanes y holandeses.

Los restos se encontraron después de la detención del sospechoso, debido a que fue él quien condujo a la Guardia Civil hasta la vivienda en la que estaban los cadáveres. El sospechoso estuvo presente en el despliegue que se saldó con el descubrimiento, en una especie de sótano, de los restos mortales y en avanzado estado de descomposición.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según confirmaba la propia exmujer de Edwin Guillermo, el desaparecido protagonizó un incidente con un miembro de estas bandas seis meses antes de desaparecer. Todo comenzó por el supuesto robo de un móvil en un restaurante de Murcia. Al parecer, el desaparecido y padre de sus dos hijos gemelos se peleó con unos hombres "de Honduras o de Guatemala" que le habían robado su teléfono, según indicaba la exmujer de Edwin Guillermo a 'El Español'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El testimonio de la exmujer de uno de ellos

"El padre de mis hijos, me contó que tenía miedo y durante un mes no volvió por Totana”, confiesa la madre de los hijos de Edwin Guillermo que, también, aclaraba al medio de comunicación que el desaparecido nunca había tenido contacto ni relación con estas bandas latinas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otro hilo del que han tirado los investigadores son las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo. En ellas se ve el Citroën C5 de José Patricio ocupado por varias personas, ninguna de ellas identificadas como los dos desaparecidos. Por eso, los investigadores tratan de averiguar qué hacían esas seis personas dentro del coche de José Patricio y cómo consiguieron el vehículo.

En junio, la exmujer y madre de los hijos de Edwin Guillermo pedía que se investigase estas dos desapariciones. "Algo les hicieron. Tanto Guillermo como José Patricio habían cobrado y llevaban encima dinero en metálico", declaraba la mujer al medio de comunicación anteriormente citado.

Durante el pasado mes de mayo se desplegó un dispositivo por� tierra y aire, con el helicóptero de la Benemérita y canes adiestrados en la búsqueda de personas, para tratar de localizar a estas dos personas, pero sin éxito.