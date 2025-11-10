Europa Press 10 NOV 2025 - 16:33h.

Desde Sanidad aseguran que la sarna "no es una enfermedad grave ni peligrosa, aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce"

Alarma por sarna de un trabajador y seis sospechosos en el Centro de Dependencia de Laredo en Cantabria: "Es alarmante"

Compartir







El brote de sarna confirmado el pasado 29 de octubre en una residencia geriátrica del municipio alicantino de Catral se mantiene en 24 casos confirmados. En concreto, hay afectados 13 residentes, diez trabajadores y un familiar.

Además, como medida de prevención se ha ampliado el círculo de contactos para que reciban tratamiento simultáneo no porque sean casos, sino por ser considerados contactos, según han explicado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Desde la administración autonómica han afirmado que "confirmados los datos" con el Centro de Salud Pública de Orihuela, que es el que lleva el seguimiento de este brote de sarna, "no se ha detectado ningún caso más".

Enfermedad molesta, pero no grave

Según Sanidad, las voces expertas indican que la sarna "no es una enfermedad grave, sino que es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado 'Sarcoptes scabiei', y, "aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa". "Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos", ha apuntado.

En este sentido, recuerda que "el tratamiento es sencillo y generalmente eficaz" y que "consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos". También existen opciones de tratamiento oral.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones", han concluido las mismas fuentes.