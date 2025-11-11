Carlos Plá 11 NOV 2025 - 13:12h.

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox para iniciar en las próximas horas las negociaciones entre las dos formaciones de cara a la investidura

ValenciaEl presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha mantenido este martes por la mañana una conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca al que ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible", han confirmado desde la dirección nacional del PP.

Además, Miguel Tellado, secretario general del PP, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Una decisión, que aseguran que "ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios".

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox, así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas. Con esta confirmación, comenzarán en las próximas horas las negociaciones entre PP y Vox de cara a la investidura.