Iván Sevilla 26 OCT 2025 - 13:12h.

Las víctimas eran captadas en América del Sur para ser explotadas sexualmente en otros continentes

Los agentes desarrollaron cuatro registros en inmuebles de Lleida, Tudela, Irún y Faro (Portugal)

LleidaUna operación conjunta entre Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal permitió desmantelar una red transnacional de trata de seres humanos cuyo objetivo final era prostituir a mujeres. En total, se liberaron a ocho posibles víctimas.

Así lo ha comunicado este 26 de octubre tanto la policía catalana como el Instituto Armado. Este caso se suma al que ya contamos este mes, con una actuación en Oviedo con el mismo número de afectadas. Recordamos, además, que en Informativos Telecinco estuvimos con Betania en Tenerife.

La investigación del entramado criminal ramificado entre España y el país luso comenzó en 2024 al detectarse un grupo que captaba y trasladaba a mujeres residentes en América del Sur para su posterior explotación sexual, han detallado los Mossos.

Una de ellas fue reclutada por una estructura paramilitar, llevada a varios países asiáticos y, finalmente, aquí a España. Continuó siendo prostituida en distintos puntos del territorio, por lo que la organización tenía amplia movilidad geográfica.

Sin embargo, el trabajo colaborativo entre autoridades permitió identificar a los miembros de la red, conocer su estructura jerárquica y localizar a los principales líderes. Se trataba de una pareja que vivía en la región portuguesa de Faro.

Allí, agentes lusos detuvieron a esas dos personas, a quienes le atribuyen delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Ya que tenían plantaciones de marihuana también. La otra implicada por realizar tareas de traslados y vigilancia era una mujer, arrestada en Lleida.

Captadas en Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay

Aparte de los dos registros practicados en territorio portugués y catalán durante las citadas detenciones, los agentes entraron igualmente a otros dos inmuebles en Tudela (Navarra) e Irún (Guipúzcoa). Todo esto se desarrolló el 7 de octubre.

Los Mossos d'Esquadra han precisado que las ocho víctimas potenciales del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual eran originarias de Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay. Recibieron atención especializada, según el protocolo para estos casos.

Después de su liberación, se toman las medidas oportunas para garantizar que las mujeres estén protegidas y no vuelvan a caer en las garras de organizaciones que se dedican a prostituirlas para obtener beneficios económicos.

En el transcurso de las inspecciones, los investigadores hallaron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición para armas de fuego e incluso dos armas blancas de larga hoja. Así se aprecia en las imágenes compartidas.

Las diligencias instruidas en esta 'Operación Aurelia-Belona' se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción nº. 32 de Barcelona. Desde el Instituto Armado han apuntado que ya se ha ordenado prisión provisional para las tres personas arrestadas.