Un hombre ha sido detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de mantener prácticas sexuales en Palma

Está acusado de pornografía infantil, prostitución de menores, agresión sexual, exhibicionismo y provocación sexual

Palma de MallorcaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre por ofrecer dinero a menores a cambio de mantener practicas sexuales en Palma. En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado de la detención en Palma de un hombre como presunto autor de un delito de pornografía infantil, prostitución de menores, agresión sexual, exhibicionismo y provocación sexual.

El pasado viernes, agentes de la UFAM de la Policía Nacional procedieron a la fase de explotación de una investigación que se inició semanas atrás por la denuncia de un menor de edad. En ésta, la víctima explicó que, junto a otros amigos, iba a casa de un hombre que le dejaba jugar a consolas, escuchar música, etcétera. De esta manera, el varón se ganaba la confianza de las víctimas.

Lleva varios años realizando dichas prácticas

Sin embargo, posteriormente, el hombre empezó a proponerles dinero a cambio de mantener prácticas sexuales. Asimismo, en la habitación donde se realizaba el ilícito, el presunto autor de los hechos tenía diferentes cámaras de grabación para registrar conductas sexuales.

De la misma manera, el hombre también mostraba fotografías y contenido de carácter sexual a las víctimas. Incluso, algunos de los menores llegaron a explicar que el hombre les hablaba mediante redes sociales y les enviaba este tipo de material audiovisual.

Al menos un menor, según testigos que vieron la escena, llegó a mantener relaciones sexuales con el presunto autor de los hechos.

Una vez localizado el domicilio en el que residía, e identificado el varón, los agentes de la UFAM procedieron a su detención como presunto autor de un delito de pornografía infantil, prostitución de menores, exhibicionismo y provocación sexual y agresión sexual.

También participó en el operativo el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional para intervenir diferentes dispositivos electrónicos, como tablets, ordenadores, memorias externas, etcétera. En el momento del registro se constató que había vídeos con contenido sexual y numeroso material con pornografía infantil. Durante los próximos días, se seguirán analizando todos los dispositivos incautados.

Los policías nacionales de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer han tenido conocimiento que el varón lleva varios años realizando dichas prácticas en otras zonas.

Hasta el momento, se han podido constatar al menos seis víctimas. No obstante, desde la UFAM no se descarta que aparezcan más afectados en las próximas semanas, estando a la espera de poder identificar a otros menores que aparecen en las imágenes que por el momento se han podido visualizar.

El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.