José Rocamora 17 NOV 2025 - 16:16h.

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana sigue insistiendo en que faltaron avisos por parte de la AEMET y sobre el barranco del Poyo

Comparecencia de Carlos Mazón sobre la DANA de Valencia: Se niega a mostrar sus mensajes con Salomé Pradas

Pese a todas las preguntas realizadas hoy a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, durante su comparecencia en la comisión de la DANA en el Congreso, siguen sin aclararse muchas cuestiones de lo acontecido el día de la tragedia. Entre ellas, qué hizo el dirigente autonómico entre las 18:45 y las 20:00 horas de ese 29 de octubre de 2024, desde que dejó a la periodista Maribel Vilaplana en el parking del restaurante de El Ventorro hasta que llegó al edificio del Palau de la Generalitat.

Aquel era un recorrido de 800 metros que se hace en pocos minutos, pero Mazón empleó más de una hora, por lo que permanece la incógnita sobre qué es lo que estuvo haciendo en ese tiempo, mientras la DANA ya golpeaba las calles.

Las incógnitas continúan mientras Mazón sigue dando versiones que no concuerdan

El dirigente popular, además, sigue insistiendo en que faltaron avisos por parte de la AEMET y sobre el barranco del Poyo, pese a que, a estas alturas, todos han podido ver y escuchar las pruebas que lo desmienten.

El presidente valenciano en funciones también sigue ofreciendo versiones que no concuerdan con cuestiones que están probadas con la realidad. Mazón decía que no había un documento sobre el protocolo del ES-Alert y en la comisión le han enseñado un documento que, precisamente, informa de cómo se funciona y se gestiona ese sistema de alertas; un documento de 37 páginas y fechado en julio de 2021.

Además, sobre sus afirmaciones relativas a que estaba comunicado en todo momento, la realidad es que hay llamadas que no atendió. Por ejemplo, la que recibió Salomé Pradas a las 19:10.

“Pues yo, la verdad, a las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento… No lo sé”, ha apuntado en la comisión de la DANA en el Congreso.

Lo que sí se sabe es que esa llamada fue rechazada. Por tanto, el móvil debería estar, al menos, en la mano, lo que sería una contradicción más que sumar.

Carlos Mazón asegura que "no sabía que había gente que se estaba ahogando"

En sus declaraciones en el Congreso, y en respuesta a los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez, y al de ERC, Gabriel Rufián, Carlos Mazón también ha asegurado que a las 19:43 del día de la DANA no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada".

Al respecto, Ibáñez le ha preguntado dónde estaba a las 19:40 horas de aquel día, a lo que él ha contestado que "probablemente" en el Palau, ratificando el itinerario dijo que hizo tras salir de su comida en El Ventorro, pero añadiendo que no podía concretar el minutaje.

En todo caso, ha recalcado que a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose y que no fue hasta "las cinco de la mañana del día siguiente" cuando se supo que había víctimas mortales.

"No hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada", ha insistido también en su rifirrafe con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quién le ha recordado que el primer desaparecido fue un caminero a las 9 de la mañana del día 29 de octubre.