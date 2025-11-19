Maitena Berrueco 19 NOV 2025 - 06:00h.

Crecer con miedo' estará en el Paseo Fray Francisco de Vitoria hasta el 28 de noviembre

Vitoria-GasteizUna niña de solo seis años se dibuja a sí misma llorando, con la mirada fija en el suelo y con una gran boca en la que dentro escribe, grande y en letras rojas, la palabra ‘NO’. Era la forma en la que esta pequeña quería expresar cómo se sentía con su padre: “Así me siento con papá”, “estoy triste porque me pega”, decía.

Solo un año más, siete, tenía el niño que con letras, bien marcadas a dos colores, como para no dejar lugar a dudas, escribía: “Si mi padre fuera un animal, sería...” y, bajo ellas, dibujaba un aterrador cocodrilo con las fauces abiertas mostrando sus afilados dientes.

El dibujo de su propio padre apuñalando en la tripa a su madre, mientras ella llora y se desangra, pertenece a un niño que lo realizó cuando tenía 10 años mientras su familia estaba inmersa en un proceso de separación con mucho conflicto con el progenitor. Aquel chaval añadió una conversación a su dibujo, empleando los habituales bocadillos de los cómics, que muestran el horror que vivía en su casa: El hombre grita “¡Muere!”, mientras que ella, exclama, “¡No!”.

Estos son solo tres de los 30 dibujos originales que conforman la exposición ‘Crecer con miedo’. Sus autores son hijos e hijas de la violencia machista. Niños y niñas muy pequeños, de solo cuatro, seis u ocho años, hasta adolescentes de 17, que relatan mediante pinturas de colores las devastadoras situaciones de maltrato que han vivido en sus casas. Muchos de estos menores coinciden en representar a sus padres maltratadores como depredadores, se repite la imagen de cocodrilos o tiburones amenazantes.

"He conseguido salir de ahí"

La exposición se completa con el testimonio actual de algunos de esos pequeños, tras contactar con ellos tiempo después: "He conseguido salir de ahí, muchas personas no pueden decirlo", “Recuerdo al profesional que me atendió con mucho cariño y me ayudó mucho” o “Ahora estoy haciendo otras cosas, eso forma parte de mi pasado”. Con muchos de ellos no ha sido posible volver a contactar.

La muestra, organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, se enmarca dentro de la campaña ‘Otoño Morado’, impulsada por la Delegación del Gobierno para concienciar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista. Los dibujos se pueden ver ya en el Paseo Fray Francisco de Vitoria hasta el próximo 28 de noviembre.

En total, 36 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de 2025 por violencia de género y 1.331 desde 2003. Muchas veces, los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista son invisibles, pero el impacto en la infancia es devastador, como demuestran estos 30 dibujos. En España, 486 niños se han quedado sin sus madres, asesinadas por sus parejas o exparejas, desde hace 12 años, y 65 menores han sido víctimas de la violencia vicaria.