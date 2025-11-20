La sesión de investidura comenzará a partir de las 11 de la mañana y la intervención del candidato no tendrá limitación de tiempo

Pérez Llorca presenta su candidatura para suceder a Mazón en la Generalitat Valenciana sin un acuerdo previo con Vox

Compartir







El pleno de investidura del candidato a 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca se celebrará en Las Cortes Valencianas el próximo jueves 27 de noviembre a partir de las 11.00 horas.

Así lo ha acordado este jueves la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, oída la Junta de Síndics, y tras haber mantenido una ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios sobre las candidaturas a la Presidencia de la Generalitat para suceder a Carlos Mazón.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo confirma que Carlos Mazón dejará su cargo como presidente del PP valenciano

Llorca necesita 10 votos de Vox para lograr la investidura

La sesión de investidura se ha convocado, de este modo, siguiendo los plazos que marca el reglamento de Les Corts, esto es, entre los tres y los siete días siguientes a haber finalizado el periodo para que los grupos presenten ante la Mesa las propuestas de candidatos. Este miércoles, último día de plazo, el PP registró la candidatura de Pérez Llorca.

La sesión del debate de investidura, según establece el reglamento, "comenzará con la propuesta que formule la Presidencia de Les Corts". A continuación, "el candidato propuesto expondrá a la cámara, sin limitación de tiempo, el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de Les Corts". Seguidamente, la Presidencia "suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas".

Una vez reanudada, intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, excepto aquel al que pertenezca el candidato que lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno. El aspirante podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos durante un tiempo máximo de 30 minutos, tras lo que cada uno de los intervinientes tendrá derecho a un turno de réplica de diez minutos. Finalizado el debate, la Presidencia anunciará la hora de votación y suspenderá la sesión hasta entonces.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Reanudada la sesión, se procederá a la votación única del candidato, que se realizará por el sistema de votación pública por llamamiento. En primera votación será necesaria la mayoría absoluta, pero si el candidato no la obtuviera se procederá, 48 horas después, a una nueva en la que será suficiente para su investidura el voto favorable de la mayoría simple.

En caso de que, tras las dos votaciones, el candidato no lograra la confianza para la investidura, la Presidencia de Les Corts "tramitará sucesivas propuestas, atendiendo al resto de candidatos presentados". El procedimiento para el debate y votaciones será el mismo. No obstante, si ningún candidato obtiene la confianza para la investidura, la Presidencia podrá "retomar la ronda de consultas y reiniciar el procedimiento".