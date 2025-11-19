Vox muestra “buena sintonía” para apoyar la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, pero remarca que el acuerdo no está cerrado

El hasta ahora síndic del PP en Les Corts, secretario general del PPCV y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en alcanzar un acuerdo con Vox que posibilite su investidura y ha apelado a la "responsabilidad" de ambas formaciones.

Así lo ha manifestado el propio Pérez Llorca tras mantener una reunión con el grupo 'popular' en Les Corts antes de registrar su candidatura. Precisamente, el plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles.

Con el aval de la alcaldesa de Valencia

Los 'populares' han registrado a las 11.38 horas la candidatura de Pérez Llorca en un documento con la firma de todos los diputados del PP, entre ellos el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María Jose Catalá, que son los dos únicos parlamentarios que no han estado presentes en la reunión.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el propio Pérez Llorca ha expuesto los motivos que le han llevado a "tomar la decisión" de ser candidato a la Generalitat. El primero de ellos, ha señalado, haber recibido la "encomienda" de la dirección nacional de su partido y contar con el "apoyo absoluto de todo el PP de la Comunitat Valenciana". "Para mí eso es muy importante", ha indicado.

Así, ha argumentado que le corresponde al PP, "el partido que legítimamente ganó las elecciones en 2023", presentar un candidato a la Presidencia de la Generalitat "por responsabilidad". "En las pasadas elecciones la sociedad valenciana votó cambio", ha reivindicado. Por eso mismo, ha señalado, ahora es "importante" que el PP sea el partido que presente candidatura para continuar "la labor de reconstrucción" tras la dana, entre otras cuestiones.

También ha asegurado que se siente "capacitado y capaz de sacar esto adelante" gracias al "apoyo de todo" el PP con el objetivo de "seguir trabajando" por la reconstrucción, un proceso que "no podemos parar", ha advertido. Por tanto, ha considerado que lo más "lógico y normal" con el fin de aportar "estabilidad" a la Comunitat Valenciana es que el PP busque una investidura.

"Sin haber firmado ningún acuerdo"

Juanfran Pérez Llorca se ha referido al "pacto con Vox" y, al respecto, ha aclarado que el PP ha presentado su candidatura "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" porque cree que esto "no toca". "He mostrado siempre mucha solvencia a la hora de buscar acuerdos y lo más importante es tener estabilidad", ha señalado, y ha afirmado que hasta ahora no ha encontrado "nada" que haya hecho dudar de la "responsabilidad" de la formación de Santiago Abascal.

Así, ha valorado que, "más allá de las diferencias ideológicas" entre el PP y Vox, hay "un sentido de la responsabilidad" para afrontar la reconstrucción. Por ello, ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que podrán llegar a un acuerdo con los de Abascal porque hasta ahora ambos partidos han demostrado "responsabilidad".

Preguntado por si van a firmar un acuerdo programático, ha asegurado que es algo que no le "preocupa" porque no es una cuestión "relevante". "No creo que sea necesario y vital", ha apuntado.

Vox muestra “buena sintonía” para apoyar la investidura de Llorca

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que hay “buena sintonía” con el PP y "predisposición" a apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat, aunque ha subrayado que el acuerdo todavía no está cerrado y no ha querido entrar en cuáles son las líneas rojas de su partido.

Sí ha apelado a la “responsabilidad” y a la “altura de miras” del PP con la “estabilidad” de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la reconstrucción tras la DANA. “El Partido Popular tendrá que estar a la altura, y confiamos en que sepa estarlo para cerrar un buen acuerdo para los valencianos y apoyar la investidura”.

Llanos ha explicado que PP y Vox están “en negociaciones” para llegar a un acuerdo que “no está cerrado”. Además, ha recalcado que el objetivo de su partido es “mantener el mejor gobierno posible para los valencianos en estos momentos”, como ha asegurado que han hecho en los dos últimos años para “solucionar los problemas de los valencianos”.

Dicho esto, el síndic de Vox no ha entrado en cuáles son las líneas rojas de Vox para apoyar la investidura. “Ese no el tema de hoy y conocen perfectamente nuestro programa. Estamos negociando un acuerdo beneficioso para los valencianos”, ha zanjado.

"No vamos a exigir un acta notarial"

Preguntado por si será necesario plasmar el acuerdo en un documento firmado previo a la investidura, ha insistido en que Vox esperará a que la negociación “llegue a buen fin” para apoyar la investidura. “No vamos a exigir un documento notarial”, ha indicado.

Ha asegurado así que es suficiente con que haya un “acuerdo cerrado” con el PP antes del debate de investidura. Un pacto que ha avanzado que no se “escenificará” porque, según él, “Vox nunca escenifica y siempre da las explicaciones con luz y taquígrafos al pueblo valenciano”.

En esta línea, el síndic de Vox ha rechazado “adelantar el contenido de la negociación”. “Si llegamos a un acuerdo, todo el mundo lo sabrá”, se ha limitado a decir.

Tampoco ha querido “entrar en cuestiones concretas” al ser cuestionado por qué supondría para la Comunitat Valenciana que Vox forzara al PP a rechazar el Pacto Verde Europeo, ni ha contestado a la pregunta de si las negociaciones se pilotan desde Madrid o desde València: “Estamos negociando Vox y el Partido Popular”.

Sobre si Vox planteará entrar al Consell, del que formó parte entre 2023 y 2024 durante el primer año de gobierno de Mazón, Llanos ha repetido que la negociación “todavía está en marcha” y ha recalcado: “Desde luego, esa no es una cuestión que nos importe en estos momentos”.