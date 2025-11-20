Carlos Plá 20 NOV 2025 - 06:00h.

La caída del nivel adquisitivo de los vecinos de los municipios afectados por las inundaciones ha reducido su capacidad de compra

ValenciaTiendas vacías y negocios con el agua al cuello. Es la situación que están viviendo muchos de los comerciantes de las localidades de la zona DANA. Es el caso de Verónica. En su tienda de ropa de mujer y de regalos las ventas han caído en picado tras las inundaciones.

Con un pedido realizado de 39.000 euros, teme perder la campaña. En los últimos meses, se le ha juntado la ropa de otoño e inverno. "Estamos hablando de una reducción de las ventas del 50% con respecto al año anterior", asegura Verónica, que atribuye, entre otros motivos, al cierre del puente que une las dos partes del pueblo. "Los vecinos del otro lado tienen que hacer muchos pasos para llegar hasta aquí".

Ahora tiene puestas todas sus esperanzas en las Navidades. "Esperemos que vengan a comprar porque tenemos descuentos del 50%", asegura.

La mayoría de los propietarios de los pequeños comercios de proximidad han tenido que realizar un enorme esfuerzo para volver a abrir. La agencia de viajes de Carmen en Massanassa quedó arrasada por el agua y el lodo. "Hemos decidido arreglarlo todo sin saber lo que va a pasar", señala.

Después de la inversión, tienen que hacer frente a los numerosos gastos de mantener la persiana levantada. "Teníamos un montón de viajes vendidos, pero tras la DANA como es normal se anularon. Ahora vendemos un 60% menos. Hay mucha gente afectada, sin casa, y no se van a gastar el dinero en irse de viaje", lamenta esta emprendedora que lucha por sacar adelante a sus dos hijos de cuatro años.

En el trayecto entre Catarroja y Massanassa todavía se pueden ver muchos comercios cerrados y en los que están abiertos apenas hay clientes. "Si te lo gastas todo en rehacer tu casa y volver a ponerlo todo en condiciones, qué margen te queda para el ocio o para gastar", se pregunta un vecino.

Una falta de recursos que también se deja notar en la tienda de Ana. "Es muy fuerte, muy fuerte lo que ha pasado. La gente ha perdido todo y eso se ha notado en su capacidad económica para comprar".

Más de un año después de la catástrofe, la recuperación económica sigue estando muy lejos para los pequeños comerciantes de l´Horta Sud, que siguen sumidos en la incertidumbre sobre su futuro.